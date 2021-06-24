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F-35B начали следить за Россией в Сирии

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Источник изображения: Фото: Matthew Freeman / U.S. Navy / Reuters

Британские и американские истребители укороченного взлета и вертикальной посадки пятого поколения F-35B Lightning II, базирующиеся на британском авианосце Queen Elizabeth, могут начать использоваться для слежки за Россией в Сирии, пишет The Drive.

Издание напоминает, что F-35B Lightning II нанесли удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на Ближнем Востоке. Истребители были вооружены, в частности, управляемыми авиационными бомбами с лазерным наведением GBU-12 Paveway, свободнопадающими бомбами Joint Direct Attack Munitions (JDAM), всепогодными управляемыми ракетами класса «воздух—воздух» средней дальности AIM-120 (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) AMRAAM и управляемыми ракетами «воздух—воздух» с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9X Sidewinder.

«Кроме того, учитывая близость российских войск, наличие F-35B в качестве инструмента сбора информации, вероятно, делает его очень полезным активом в этом театре военных действий, даже если такой потенциал не является обязательным условием для миссий по борьбе с ИГ», — пишет издание.

В марте таблоид The Mirror, ссылаясь на заявление генерала Ричарда Данната, в 2006-2009 годы возглавлявшего генштаб Вооруженных сил (ВС) Великобритании, написал, что F-35B Lightning II разоряет Министерство обороны страны.

В сентябре 2018 года на авианосец Королевского Военно-морского флота Великобритании Queen Elizabeth, находящийся у восточного побережья Северной Америки, впервые совершили посадку два истребителя пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки Корпуса морской пехоты США F-35B Lightning II, управляемые британскими летчиками. Впоследствии данные самолеты совершили трамплинный взлет с палубы авианосца.


Иван Потапов

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Страны
Великобритания
Россия
Сирия
США
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-35
F-35B
GBU-12
HMS Queen Elizabeth
JDAM
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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