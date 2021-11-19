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В США описали применение «самого крутого» самолета в мире против С-400

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Источник изображения: Изображение: U.S. AIR FORCE

В публикации американского журнала Popular Mechanics описано возможное применение перспективного малозаметного стратегического бомбардировщика B-21 Raider Военно-воздушных сил (ВВС) США, считающегося «самым крутым» самолетом в мире, против китайской зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» российского производства.

Издание допускает, что самолет может использоваться для постановки минных заграждений. «В первые часы китайского вторжения на Тайвань B-21 Raider могут пролететь под носом китайских С-400 и засеять Тайваньский пролив минами Quickstrike, создавая серьезную опасность для военных кораблей, совершающих рискованный переход», — пишет журнал.

Отмечается, что «минное поле может закрыть вражеские порты и гавани, заставить вражеские корабли плыть ближе к дому или даже перекрыть один из путей плавания и заставить военные корабли противника попасть в хорошо подготовленную засаду».

В сентябре министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что на заводе компании Northrop Grumman в Палмдейле штата Калифорния строится пять стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider.

В июне журнал The National Interest написал, что B-21 Raider будет неуязвим для перспективных российских зенитных ракетных систем С-500 «Прометей».

В мае издание The Drive сообщило, что Кендалл поддержал приобретение Пентагоном 145 единиц B-21 Raider.


Иван Потапов

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Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Продукция
B-2 Spirit
B-21
С-400 Триумф
С-500
Компании
Northrop Grumman
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