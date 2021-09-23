В США рассказали о постройке пяти «убийц» российских С-500

В настоящее время на заводе компании Northrop Grumman в Палмдейле штата Калифорния строится пять стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider, сообщает американское издание The Drive, ссылаясь на заявление министра Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнка Кендалла.

Издание допускает, что первый такой самолет поднимется в воздух в конце весны или начале лета следующего года. Первой B-21 Raider, которые считаются «убийцами» российских систем С-500 «Прометей», должна получить в середине десятилетия база Эллсуорт в Южной Дакоте, затем — базы Уайтман (Миссури) и Дайс (Техас). По данным The Drive, новые бомбардировщики являются «высшим приоритетом для Министерства обороны и ВВС».

В июле ВВС США показали новое изображение перспективного стратегического стелс-бомбардировщика B-21 Raider, в январе названного журналом Popular Mechanics «самым крутым» самолетом в мире.

В июне журнал The National Interest написал, что B-21 Raider будет неуязвим для перспективных российских зенитных ракетных систем С-500 «Прометей».

В мае издание The Drive сообщило, что Фрэнк Кендалл поддержал приобретение Пентагоном 145 единиц B-21 Raider.

Согласно Popular Mechanics, данный стратегический бомбардировщик сможет переносить обычное и ядерное вооружение, например, корректируемые боеприпасы Joint Directed Attack Munition (JDAM) и ракеты AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missile (JASSM), а также ядерные бомбы B83 и B61-12.

Иван Потапов