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ВВС США показали «самый крутой» самолет в мире

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Источник изображения: Фото: thedrive.com

Военно-воздушные силы (ВВС) США показали новое изображение перспективного стратегического стелс-бомбардировщика B-21 Raider, называемого «самым крутым» самолетом в мире, сообщает The Drive.

Издание напоминает, что опубликованный рендер является третьим официальным изображением стратегического стелс-бомбардировщика. Согласно The Drive, на нем показан B-21 Raider, пролетающий над базой Эдвардс ВВС в Калифорнии. Основное отличие третьего изображения от двух предыдущих заключается в форме лобового стекла самолета.

Издание отмечает, что стелс-бомбардировщик станет носителем ядерного оружия и будет способен оставаться практически незамеченным для средств противовоздушной обороны (ПВО) противника.

В июне журнал The National Interest написал, что B-21 Raider будет неуязвим для перспективных российских зенитных ракетных систем С-500 «Прометей».

В мае издание The Drive сообщило, что Фрэнк Кендалл, кандидат президента США Джо Байдена на пост министра ВВС, поддержал приобретение Пентагоном 145 единиц B-21 Raider.

Согласно Popular Mechanics, данный стратегический бомбардировщик сможет переносить обычное и ядерное вооружение, например, корректируемые боеприпасы Joint Directed Attack Munition (JDAM) и ракеты AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missile (JASSM), а также ядерные бомбы B83 и B61-12.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B61 ЯБ
JASSM
JDAM
С-500
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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1 комментарий
№1
09.07.2021 12:22
Цитата, q
В июне журнал The National Interest написал, что B-21 Raider будет неуязвим для перспективных российских зенитных ракетных систем С-500 «Прометей».
Одно оружие, которого еще нет, не собьет другого оружия, которого вообще нет.
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