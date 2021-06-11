«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500

Создаваемый американской военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider, называемый «самым крутым» самолетом в мире, будет неуязвим для российских зенитных ракетных систем С-500 «Прометей», пишет The National Interest.

К такому выводу американский журнал пришел, сославшись на заявление главы Командования глобальных ударов ВВС США Тимоти Рэя, согласно которому перспективный бомбардировщик спроектирован с использованием принципов открытой архитектуры и модульности, что позволяет обновлять его с учетом возникновения новых угроз.

Издание пишет, что платформа B-21 Raider предполагает своевременную модернизацию, учитывающую появление у противника, в частности, новых радаров и ракет большой дальности. Среди обновлений, которые могут коснуться стратегического бомбардировщика, упоминаются повышение скорости обработки данных и новые возможности оружия.

Согласно Рэю, преимущество B-21 Raider перед вероятными противниками, главным образом Китаем и России, сохранится минимум на десятилетие.

В мае издание The Drive сообщило, что Фрэнк Кендалл, кандидат президента США Джо Байдена на пост министра Военно-воздушных сил (ВВС), поддерживает приобретение Пентагоном 145 единиц B-21 Raider.

Согласно журналу Popular Mechanics, в январе назвавшему B-21 Raider самым крутым самолетом в мире, данный стратегический бомбардировщик сможет переносить обычное и ядерное вооружение, например, корректируемые боеприпасы Joint Directed Attack Munition (JDAM) и ракеты AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missile (JASSM), а также ядерные бомбы B83 и B61-12.

Иван Потапов