Группа компаний "Калашников" выполнила ГОЗ по поставке Минобороны РФ партии ЗУР 9М333

ЦАМТО, 18 ноября. Группа компаний "Калашников" поставила Минобороны РФ в рамках выполнения гособоронзаказа партию ЗУР 9М333.

ЗУР 9М333 применяется в составе боевых машин 9А34М3 и 9А35М3 зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М3".

Ракета предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет. У ГСН ЗУР 9М333 три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый.

Ракета способна поражать цели на расстоянии до 5000 м, при этом скорость целей может достигать 679 м/с, а высота полета – от 10 до 3500 м.

Изделие производится в АО "Концерн "Калашников". Его первая публичная демонстрация прошла в 2020 году в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020".

В декабре 2020 года ЗУР 9М333 успешно прошла квалификационные и летные испытания и полностью подтвердила свое соответствие требованиям заказчика. В октябре 2021 года были проведены периодические летные испытания с положительным результатом, сообщает группа компаний "Калашников".