Жидков: "Швабе" направит на техперевооружение 50 млрд рублей до 2020 года



Дмитрий Жидков

Источник: © РИА Новости / Александра Науменко Дмитрий ЖидковИсточник: © РИА Новости / Александра Науменко

Холдинг "Швабе", входящий в ГК Ростех, направит до 2020 года на техническое перевооружение своих предприятий около 50 миллиардов рублей. Об участии холдинга в форуме "Армия-2017" и перспективах развития компании в интервью корреспонденту РИА Новости Александре Науменко рассказал заместитель генерального директора холдинга по ГОЗ, ВТС и взаимодействию с органами госвласти Дмитрий Жидков:

- Какую продукцию для использования в вооруженных силах холдинг демонстрирует в Кубинке?

- На форуме "Армия-2017" мы продемонстрировали призменные перископические приборы наблюдения для различной бронетанковой техники, перископические прицелы для зенитных установок, тепловизионные прицелы для противотанковых ракетных комплексов "Метис" и "Корнет-Э", а также прицел-прибор наведения-дальномер "Содема". Данная техника сегодня успешно применяется в ВС РФ. Кроме того, здесь мы впервые мы показали копию космической аппаратуры дистанционного зондирования Земли "Аврора".

- Как на ваших предприятиях проходит процесс конверсии? На какую гражданскую продукцию в большей степени идет переориентация?

- Процесс конверсии идет в соответствии с намеченными планами, начиная с 2012 года. В настоящее время на военную продукцию приходится около 70% выручки. В соответствии со стратегией развития холдинга, к 2025 году доля продукции специального назначения будет существенно снижена: более 81% дохода будет приходиться на гражданские изделия.

До 2020 года на техническое перевооружение предприятий холдинга будет потрачено около 50 миллиардов рублей. В рамках этой программы мы закупаем высокотехнологичное оборудование, реконструируем существующие производственные площадки в соответствии с международными стандартами, создаем новые специализированные производственные участки. В рамках стратегии развития "Швабе" мы также планируем централизовать поставки и постпродажное обслуживание продукции, стратегический маркетинг. Это позволит нам повысить качество поставок и увеличить их объемы в среднем на 30% по холдингу.

Что касается номенклатуры гражданской продукции, то в перспективе нашими локомотивами станут медицинская техника, общепромышленные приборы и оптико-электронные системы. Помимо этого, "Швабе" станет развивать и усиливать такие направления как системы безопасности, оптические материалы и светотехника.

- Какие задачи стоят перед холдингом по линии продукции специального назначения?

- Одна из ключевых задач по линии продукции специального назначения заключается в том, что наши изделия должны превосходить образцы зарубежных партнеров. То есть, необходимо постоянно усовершенствовать выпускаемую военную продукцию и активно развиваться в научной составляющей. Военные постоянно ставят перед нами задачу: с помощью нашей техники они должны прицеливаться точнее, видеть дальше и лучше как ночью, так и в сложных метеоусловиях.

Сейчас мы также делаем большой упор на военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами и увеличение объема экспорта. Напомню, что в феврале этого года холдинг получил право на внешнеэкономическую деятельность в отношении продукции военного назначения. Соответственно, мы взяли на себя обязательства по увеличению доли продукции холдинга на зарубежном рынке, что означает проведение ремонта, модернизации, продажу запчастей к ранее поставленной аппаратуре для броне- и авиатехники..

- Какие задачи современная отечественная оптика позволяет решать военным? Превосходит ли она зарубежную технику?

- Оптико-электронные и лазерные системы "Швабе" успешно применяются на воздушной, сухопутной, надводной и подводной технике. Наши изделия установлены, в том числе, на самых передовых образцах техники: самолете СУ-57, вертолете Ми-28Н "Ночной охотник", танке Т-14 "Армата" и других. Наша продукция призвана решать разнообразные задачи: наблюдение, обнаружение и распознавание различных объектов, обеспечение точности прицеливания. По некоторым показателям наши передовые разработки существенно превосходят зарубежные аналоги.

- Какие цели ставит перед собой холдинг на форуме "Армия-2017"?

- Мы нацелены на укрепление и развитие существующих отношений с нашими российскими и зарубежными партнерами. Вместе с тем, мы рассчитываем серьезно продвинуться в плане научно-технического взаимодействия с нашими партнерами, что может привести к созданию совершенно новых изделий и технологий в будущем.

На выставке "Армия-2017" мы договорились о большом количестве встреч и переговоров как с существующими партнерами и клиентами, так и с перспективными - теми, кого заинтересовала представленная на нашем стенде продукция. Наша задача на форуме - не просто засвидетельствовать свое присутствие на рынке, а использовать выставку как инструмент продвижения продукции "Швабе".

- Насколько, по вашему мнению, эффективны подобные выставочные мероприятия?

- Выставки являются ключевым инструментом продвижения продукции в нашей экспортной политике. Если в гражданской продукции с маркетингом проще, есть прямые продажи, акции в магазинах, реклама на радио и телевидении, и так далее, то с военной продукцией все обстоит иначе. Наша целевая аудитория - российские и зарубежные военные, и нам важно наглядно показать им то, что мы производим, дать возможность с помощью наших экспертов оценить преимущества самых последних разработок компании. Соответственно, для нас участие в международных выставках крайне важно и перспективно, ведь изделия "Швабе" сегодня поставляются в 95 стран мира.

В Кубинке мы проводим встречи с большим числом делегаций - как с военными, так и с представителями бизнеса, науки, чтобы в перспективе выйти на заключение контрактов. Сейчас мы, в частности, планируем к подписанию соглашения с ВТБ, МГУ, концерном "Калашников".