Минобороны Турции: системы С-400 будут использоваться "в нужном месте и в нужное время"

ЦАМТО, 17 ноября. Закупленные у России зенитные ракетные системы С-400 будут задействованы "в нужном месте и в нужное время". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Вы спрашиваете, где сейчас С-400. Разве произошла воздушная атака, при которой мы не использовали С-400? Все должны знать, что С-400 будут использоваться в нужном месте и в нужное время", – заявил Х.Акар в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

Он добавил, что Анкара неоднократно заявляла о готовности разъяснить необоснованность претензий США по вопросу С-400, которые являются системами оборонительного назначения и будут задействованы Турцией точно так же, как используются комплексы С-300, находящиеся на вооружении других стран НАТО.

Как напоминает агентство, Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов (одного полкового комплекта) ЗРС С-400 на сумму 2,5 млрд. долл. в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400. Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, в свою очередь, сообщал, что контракт на поставку второго полка будет подписан в 2021 году.