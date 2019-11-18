Сделка на $2 млрд: Россия продаст саудитам С-400

Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400

Россия обсуждает с Саудовской Аравией условия поставок зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Кроме ЗРК, саудиты получат противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ", огнеметы ТОС-1А, автоматические гранатометы АГС-30 "Пламя" и новейшие автоматы Калашникова АК-103. Об этом еще месяц назад договорились президент РФ Владимир Путин и король Сальман Аль Сауд.

Саудовская Аравия и Россия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Об этом сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева, передает РИА "Новости".

Договор между Москвой и Эр-Риядом был заключен еще в 2017 году. Окончательная договоренность о сделке была достигнута в ходе встречи президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абделем Азиз Аль Саудом.

Кроме саудитов, к С-400 проявляют интерес и другие ближневосточные игроки, добавила Воробьева, однако конкретные страны называть не стала.

Помимо "Триумфов", Саудовская Аравия должна получить от противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ", огнеметные системы ТОС-1А, автоматические гранатометы АГС-30 "Пламя" и автоматы Калашникова АК-103.

Сумма сделки с Эр-Риядом составляет более $2 млрд, отмечается в сообщении.

В сентябре саудовская противовоздушная оборона не сумела эффективно отразить атаку беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Президент России Владимир Путин прокомментировал этот инцидент - по его словам, Эр-Рияду следует купить российские зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400 для защиты своих НПЗ.

"Политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", - заявил российский лидер.

Российские вооружения надежно защитят любые объекты инфраструктуры королевства, добавил Путин.

С-400 "Триумф" - разработанная в девяностых годах российская зенитная ракетная система средней и большой дальности, предназначенная для перехвата любых воздушных целей, уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. По классификации НАТО эта система называется "Ворчун". Кроме целей в небе, С-400 может применяться против наземных объектов и бронетехники.

Дальность действия достигает 400 км, а с подключением экстраординарных модулей С-400 может поражать цели на расстоянии до 600 км, если они летят на высоте до 30 км.

В 2015 году контракт на поставку ЗРС С-400 был подписан между РФ и Китаем. В КНР российский ЗРК назвали лучшим в мире. Осенью 2018 года США ввели санкции в отношении департамента обеспечения министерства обороны Китая из-за покупки Пекином 10 самолетов Су-35 и оборудования для ЗРС С-400. Армия Индии также купила С-400 у России, заявив, что не боится американских санкций.

Российские Вооруженные силы также активно используют С-400. В пресс-службе концерна "Алмаз-Антей" сообщили о передаче Минобороны РФ очередного полкового комплекса зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". По словам представителя концерна, результаты начальных стрельб показали, что техника работает без замечаний. Летом 2007 года в городе Электросталь Московской области на боевое дежурство заступил первый дивизион, оснащенный ЗРК С-400. В 2009 году к нему прибавился второй дивизион, составивший вместе с первым 606-й гвардейский зенитный ракетный полк.

В начале ноября стало известно, что Россия раньше срока завершила поставки комплексов С-400 в Турцию. "Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова 200-й серии в Индии", - сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Москва и Анкара подписали соглашение о поставках ЗРС С-400 "Триумф" в 2017 году. Это стало крупнейшим контрактом России со страной - членом НАТО. Всего РФ поставила в Турцию четыре дивизиона на сумму около 2,5 млрд долларов.

Соглашение стало причиной ухудшения отношений между Анкарой и Вашингтоном. Недовольство США связано, в частности, с риском этого предприятия для НАТО, о чем заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.

30 октября палата представителей конгресса США абсолютным большинство голосов одобрила введение санкций против Турции, в том числе из-за покупки Анкарой комплексов С-400. Еще одной причиной для подобного решения стала военная операция Анкары против курдов в Сирии.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что если США все же введут "враждебные" санкции против Турции за покупку российских С-400, то Анкара будет готова ответить. Однако при этом турецкая сторона заинтересована в сотрудничестве и партнерских отношениях с Америкой как партнером по НАТО.

Иван Апулеев