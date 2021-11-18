Экс-начальник управления Минобороны заявил, что Россия не обязана уведомлять другие страны об испытаниях оружия против спутников

Бывший начальник главного штаба РВСН полагает, что подписать договор о демилитаризации космоса не удастся из-за позиции США

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия не обязана уведомлять США и другие страны об испытаниях противоспутникового оружия, договоров на этот счет нет, сообщил "Интерфаксу" во вторник бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Никаких международных обязательств здесь нет. Только если в порядке доброй воли", - сказал Ивашов.

Ранее во вторник российские военные подтвердили поражение на орбите советского спутника "Целина-Д". "Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

До этого Космическое командование США сообщило, что Россия 15 ноября в ходе испытания противоспутникового оружия сбила ракетой советский спутник "Космос-1408". Представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа Международной космической станции. США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях.

Ивашов заявил, что упреки США беспочвенны - они провели больше всего операций по уничтожению своих устаревших спутников. "И именно США были пионерами в этом вопросе. В целом на околоземных низких и средних орбитах уже столько искусственного мусора, что могут начаться аварии. Скоро будут терпеть бедствия запускаемые спутники и станции", - сказал Ивашов.

По его словам, испытания российского противоспутникового оружия могут мотивировать Вашингтон сесть за стол переговоров о демилитаризации космоса - соответствующее соглашение предлагают Россия и Китай.

Однако бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ генерал-полковник в отставке Виктор Есин сказал "Интерфаксу" во вторник, что заключение такого соглашения маловероятно.

"Такой договор давно разработан Россией, Китай его поддержал, но движения по нему нет, как и поддержки со стороны других стран, прежде всего, США. А раз нет поддержки, пока такой договор - мертворожденное дитя. Я пока не вижу шансов договориться. США не хотят никаких ограничений на космическую деятельность", - сказал Есин.

Причиной резкой негативной реакции США и других стран на российские испытания Есин назвал образование после уничтожения советского спутника большого количества мусора в космосе. "Такая реакция связана с тем, что на околоземной орбите образовался мусор. Создание мусора в космосе не приветствуется. Хотя американцы - хитрые, они сами проводили подобные испытания. СССР проводил, а Россия до этого нет", - сообщил экс-начальник главного штаба РВСН РФ.

Угрозы для МКС после того, как РФ уничтожила свой старый спутник, не было, об этом свидетельствуют данные моделирования, заявили в Минобороны РФ во вторник. "На видеоизображении хорошо видно, что объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. Кроме того, МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40-60 километров", - сообщили в ведомстве.

В марте 2019 года противоспутниковое оружие испытала Индия. Индийские военные в ходе ракетного испытания уничтожили космический спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км, сообщил тогда премьер-министр страны Нарендра Моди в обращении к нации. Тогда отмечалось, что Индия стала четвертой страной после США, России и Китая, проведшей испытание противоспутникового оружия.

После уничтожения индийского спутника вероятность столкновения МКС с космическим мусором увеличилась на пять процентов, сообщил в мае 2019 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Независимый эксперт в космической отрасли Иван Моисеев сказал "Интерфаксу" во вторник, что облако космического мусора, образовавшееся после испытаний российской ракеты и уничтожения спутника, станет постоянной угрозой на орбите для космических аппаратов.

"Если взять математическую модель и рассчитать взрыв, то там получится множество мелких объектов, таких как головка болта, гайка, осколки обшивки, которые никем не регистрируются. Их число составит сотни тысяч и любой из этих обломков при тех скоростях, которые там есть, представляют смертельную угрозу для любого аппарата, который с ним столкнется", - сказал Моисеев, который является научным руководителем Института космической политики.

"С одной стороны, это большое облако осколков будет размываться и вероятность вхождения в само облако будет уменьшаться, а с другой стороны все эти осколки распределятся и будут жить на протяжении десятилетий", - сказал Моисеев.

В ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической, заявил в октябре в интервью "Интерфаксу" главный конструктор Системы контроля космического пространства (корпорация "МАК "Вымпел", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Виталий Горючкин.

"С таким темпом развития, что мы сейчас видим, тем количеством аппаратов, которые выводятся, я считаю, что в ближайшие 10 лет с высокой вероятностью ситуация станет очень близкой к критической или станет критичной, если мы не разработаем каких-то новых методов по контролю и предупреждению таких ситуаций", - сказал Горючкин.

По его словам, большой проблемой для системы контроля являются маленькие объекты на орбите.

"Те радары, которые у нас есть, - радары системы контроля, радары предупреждения о ракетном нападении, в том числе новые РЛС высокой заводской готовности линейки "Воронеж", успешно решают задачи по сопровождению не слишком малых объектов. Однако нужны специализированные мощные радары, которые будут решать задачи именно контроля малоразмерных космических объектов", - сообщил главный конструктор СККП.

"Есть много идей по очистке пространства от имеющегося космического мусора, но они пока ближе к фантастическим", - сказал Горючкин.

4 августа в "Роскосмосе" сообщили, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тыс. тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.