Успешное практическое испытание противоспутникового комплекса «Нудоль»

Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, 15 ноября 2021 года Министерством обороны было успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года".

Рендерное изображение, предположительно, подвижной пусковой установки 14П222 ракетного комплекса дальнего перехвата 14Ц033 "Нудоль" с ракетой космического назначения перспективной системы противоракетной и противокосмической обороны разработки АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" (с) e-maksimov.livejournal.com

В заявлении Министерства обороны Российской Федерации далее говорится, что "США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности". Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до того момента, пока они не разрушатся. Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией".

Ранее западные источники со ссылкой на данные Космических сил США сообщили, что утром 15 ноября Россия провела испытание противоспутникового оружия, поразив ракетой наземного базирования старый недействующий советский спутник радиотехнической разведки "Космос-1408" серии 11Ф619 "Целина-Д", находящийся на орбите с 1982 года. Типичная орбита спутников серии "Целина-Д" находилась на высоте 544-566 км.

Поражение спутника "Космос-1408" привело к появлению значительного количества обломков, которые, по мнению США, угрожают космическим аппаратам других стран и Международной космической станции (МКС). НА МКС утром 15 и 16 октября объявлялись предупреждения о возможности столкновения с "космическим мусором".

Государственный департамент США выпустил заявление, в котором говорится:

"15 ноября 2021 года Российская Федерация безрассудно провела разрушительное испытание противоспутниковой ракеты наземного старта по одному из собственных спутников.

На данный момент в ходе этого испытания было сгенерировано более полутора тысяч отслеживаемых орбитальных обломков и, вероятно, будут образованы сотни тысяч кусков более мелкого орбитального мусора. Долгоживущий мусор, образовавшийся в результате этого опасного и безответственного испытания, теперь будет угрожать спутникам и другим космическим объектам, которые жизненно важны для безопасности, экономических и научных интересов всех стран на десятилетия вперед. Кроме того, это значительно увеличит риск для космонавтов и космонавтов на Международной космической станции и других видов деятельности человека в космических полетах. Это испытание небрежно поставило под угрозу безопасность всех участников, стремящихся исследовать и использовать космическое пространство в мирных целях.

События 15 ноября 2021 года ясно демонстрируют, что Россия, несмотря на ее заявления о противодействии милитаризации космического пространства, готова своим безрассудным и безответственным поведением поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космического пространства и поставить под угрозу исследования и использование космического пространства всеми странами.

Соединенные Штаты будут работать с нашими союзниками и партнерами, пытаясь отреагировать на этот безответственный акт. Мы призываем все ответственные космические державы присоединиться к нам в усилиях по выработке норм ответственного поведения и воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, подобных тем, которые проводит Россия".

Со стороны bmpd укажем, что, видимо, 15 ноября было проведено первое практическое испытание ракеты противоспутникового перехвата перспективного комплекса противоракетной и противокосмической обороны (ракетного комплекса дальнего перехвата с ракетой космического назначения) "Нудоль" по реальной космической цели.

Ракета комплекса "Нудоль" была запущена с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области и, как уже было сказано, успешно поразила старый недействующий советский спутник радиотехнической разведки "Космос-1408" серии 11Ф619 "Целина-Д", находящийся на орбите с 1982 года.

Российская сторона заблаговременно опубликовала навигационное предупреждение NOTAM, которое закрывало для полетов ряд районов в Баренцевом море и море Лаптевых на период с 15 по 17 ноября. Закрытие таких районов связано с запусками ракет с космодрома Плесецк.

Ранее, по американским данным, было проведено девять испытельных пусков ракеты комплекса "Нудоль", но без задействования по реальной цели:

1) Пуск 12 августа 2014 года - с полигона Плесецк - согласно данным министерства обороны США был неудачным, однако, согласно данным веб-ресурса planet4589.org, был успешным;

2) Пуск 22 апреля 2015 года - Плесецк - согласно данным министерства обороны США и веб-ресурса planet4589.org, был неудачным;

3) Пуск 18 ноября 2015 года - Плесецк - успешный;

4) Пуск 25 мая 2016 года - Плесецк - успешный;

5) Пуск 16 декабря 2016 года - произведен с "базы в центральной части России" (полигон Капустин Яр ?) - успешный.

6) Пуск 26 марта 2018 года - Плесецк - со штатной подвижной пусковой установки (предыдущие пуски производились с испытательных пусковых установок) - успешный.

7) Пуск 23 декабря 2018 года - Плесецк - со штатной подвижной пусковой установки - успешный

8) Пуск 15 апреля 2020 года - Плесецк - со штатной подвижной пусковой установки - успешность не сообщалась, (видимо, успешный).

9) Пуск 16 декабря 2020 года - Плесецк - со штатной подвижной пусковой установки - успешность не сообщалась (видимо, успешный).

Относительно обеих запусков 2020 года США не сообщали оценку их успешности, однако судя по выпускавшимся гневным релизам Космических сил США о "русской агрессии", в обеих случаях испытания также были успешны.

Комплекс 14Ц033 "Нудоль" разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по контрактам с Министерством обороны России от августа 2009 и апреля 2015 года. Основным элементом "Нудоль" является твердотопливная ракета 14А042 разработки АО "ОКБ "Новатор" (Екатеринбург), размещаемая на подвижной пусковой установке 14П222 (на шасси МЗКТ 12х12). По западным данным, ракета 14А042 оснащена кинетическим перехватчиком с многоспектральной электронно-ооптической головкой самонаведения (МОЭГСН, 14Ш129, разработчик АО "Конструкторское бюро точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана"). В комплексе также используется подвижный командно-вычислительный пункт 14П078 (на шасси МЗКТ). Целеуказание комплексу обеспечивается стационарной РЛС обнаружения малогабаритных космических объектов 14Ц031 (объект 20Ю6), развернутой близ города Чехов в Московской области. В последующем, как считается, в состав комплекса должна быть введена собственная подвижная РЛС целеуказания и наведения.

Стоит отметить, что последний раз СССР проводил испытания противоспутниковой системы по реальной цели в космосе 18 июня 1982 года, когда в ходе испытания наземного противоспутникового комплекса ИС-МУ (использовавшего ракету-носитель 11К69 "Циклон-2" со спутником-перехватчиком 14Ф10 с обозначением "Космос-1379") был успешно поражен спутник-мишень "Космос-1375" на орбите высотой около 1000 км.

Отметим также, что, по всей видимости, продемонстрированная в ходе испытания комплекса "Нудоль" 15 ноября практическая высота поражения космической цели на высоте орбиты 500-550 км свидетельствует о том, что одной из главных потенциальных целей данного комплекса рассматриваются орбитальные самолеты типа американского Boeing X-37B, высота орбиты которого находится в диапазоне 400-500 км.

Траектория орбиты спутника "Космос-1408" и районы, объявленные закрытыми в выпущенном российской стороной навигационном предупрежденим NOTAM на период с 15 по 17 ноября 2021 года (с) Jonathan McDowell @planet4589

Газета "Ведомости" опубликовала по поводу данного испытания материал Алексея Никольского и Ильи Лакстыгала

"Минобороны признало испытания противоспутниковой ракеты. Результаты испытания не угрожают МКС, заявляют военные", в котором говорится, что Министерство обороны России выпустило заявление, в котором говорится об отсутствии угроз для Международной космической станции (МКС) в результате испытаний российского противоспутникового оружия. Заявления американских официальных лиц, которые назвали эти исптыания опасными, в пресс-релизе Минобороны названы "лицемерными", поскольку американцам, по мнению российских военных, известно, что никакой угрозы эти испытания не представляют.

Минобороны подтвердило, что мишенью испытаний послужил советский разведывательный спутник "Целина-Д", который не функционировал уже несколько десятилетий.

Эти испытания, в ходе которых не названная официально противоспутниковая ракета стартовала с космодрома Плесецк, произошли 15 ноября. Директор американского аэрокосмического агентства НАСА Чарльз Болден назвал их безответственными и несущими угрозу для МКС и космических аппаратов, поскольку мишень находилась на орбите всего на несколько десятков километров выше орбиты МКС, при этом орбиты "Целины-Д" и МКС находятся в разных плоскостях. Осудили испытания также представители госдепартамента и Минобороны США.

Прошедшие испытания с уничтожением спутника пуском ракеты с Земли - не рутинное событие, говорит эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков. Это всего лишь четвертое испытание такого рода за период после Холодной войны - ранее последовательно были проведены китайское, американское и индийское испытания. Такое оружие может испытываться с пуском в условную точку по большому счету почти с тем же результатом для программы, но это не столь "эффектно", как стрельба по реальной мишени, говорит он.

Оценить прогресс России в противоспутниковом оружии по открытым данным трудно, но по запускаемым с земли ракетах мы как минимум на одном уровне с Китаем и США, а может и выше, продолжает он. "Создание потенциальной физической угрозы не только другим спутникам, но и МКС делает этот фейерверк наиболее эпичным по сравнению с предыдущими испытаниям других стран", - говорит Ермаков. При этом противоспутниковое оружие на современном этапе, когда военное использование космоса становится все более важным, очень перспективно и будет развиваться всеми игроками, которые на это способны, заключает эксперт.

В качестве противоспутникового оружия могут использоваться противоракетные системы, говорит Дмитрий Стефанович из ИМЭМО РАН - бороться со спутниками легче, чем уничтожать ракеты противника. За последние годы такое оружие испытывали США, Китай и Индия, и в принципе любая страна с противоракетными системами может эффективно сбивать и спутники. Как замечает Стефанович, США стремятся к доминированию в космическом пространстве, чего не могут допустить Россия и Китай. А отсутствие запрета на размещение обычных вооружений в космосе позволит мировым державам и дальше развивать свои методы борьбы со спутниками.

Меру угрозы для МКС по открытым данным оценить нельзя, говорит Ермаков. Возможно, что расхождения траекторий были большие, и экипаж станции действовал исходя из перестраховки, поскольку уточнение траекторий всех обломков требовало какого-то времени, продолжает Ермаков. Говорить о каком-то реальном ущербе космической станции не приходится, так что реакцию США Стефанович считает слишком эмоциональной и "раздутой" ввиду политических интересов Вашингтона.

Чуть ранее газета "Коммерсантъ" в материале Елены Черненко "Намусорили тут. США утверждают, что Россия провела опасное испытание противоспутникового оружия", сообщая об американской реакции на испытание, писала, что Государственный департамент США выпустил заявление по поводу якобы состоявшегося на выходных испытания Россией противоспутникового оружия. При этом утверждается, что образовавшиеся в ходе испытания обломки могли угрожать Международной космической станции. "Ъ" направил запросы в "Роскосмос" и Министерство обороны.

"Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран,- заявил на брифинге в понедельник глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.- Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС".

Господин Прайс добавил, что "США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безответственные действия России".

Тем временем в Пентагоне заявили, что якобы разрабатываемое Россией противоспутниковое оружие угрожает США, и отметили, что миру нужны общие нормы освоения околоземного пространства.

Первыми о готовящемся заявлении Госдепартамента сообщили в Twitter корреспонденты CNN.

"США очень обеспокоены крупным испытанием российского противоспутникового оружия, проведенным в минувшие выходные, и Государственный департамент готовит заявление по этому вопросу, согласно двум официальным лицам США. Космическое командование США подтверждает, что произошло необычное "событие, повлекшее за собой появление мусора"",- написала корреспондент по вопросам национальной безопасности CNN Кайли Этвуд.

""Космическому командованию США известно о событии, вызывавшем образование мусора в космическом пространстве. Мы активно работаем над установлением территории разлета обломков и будем стараться обеспечить все космические державы информацией, необходимой для маневрирования спутниками в случае угрозы".- Космическое командование США",- добавил ее коллега Джим Скиутто.

Отметим, что Министерство обороны РФ в последние дни об испытаниях противоспутникового оружия не сообщало.

"Ъ" направил запрос в ведомство.

Ранее США уже обвиняли Россию в проведении опасных испытаний противоспутниковых ракет.

Между тем Павел Подвиг, директор проекта "Стратегическое ядерное вооружение России", старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева), обратил внимание на то, что коммерческие компании, способные отслеживать космические объекты, сообщают, что фрагменты обнаружены на орбите, на которой находился один из советских космических аппаратов, "Космос-1408", запущенный еще в 1982 году и давно прекративший работу. Так, например, эксперты британской компании Seradata утверждают, что "обнаружено 14 обломков".

"Несколько раньше Россия опубликовала навигационное предупреждение NOTAM, которое закрывало для полетов ряд районов в Баренцевом море и море Лаптевых на период с 15 по 17 ноября. Закрытие таких районов связано с запусками ракет с космодрома Плесецк, и их конфигурация заметно отличается от тех, что закрываются при испытаниях баллистических ракет,- объясняет Павел Подвиг.- В декабре 2020 года Космическое командование США прямо заявило о том, что испытание, связанное с закрытием этих районов, являлось испытанием противоспутниковой системы. Испытания этой системы, известной как "Нудоль", были начаты в 2014 году".

По мнению собеседника "Ъ", причиной образования орбитальных фрагментов могло быть испытание противоспутниковой системы против реальной цели, которой стал "Космос-1408".

"До сегодняшнего дня Россия не проводила испытаний с уничтожением объектов на орбите (Советский Союз провел последнее такое испытание в 1982 году). "Космос-1408" находился на орбите с высотой около 500 км. Его разрушение несомненно должно привести к образованию большого количества фрагментов, которые могут угрожать другим космическим объектам",- говорит эксперт.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович также не исключает, что Россия могла испытать противоракету одного из разрабатываемых комплексов воздушно-космической обороны, были опубликованы уведомления NOTAM о, возможно, соответствующем пуске с космодрома Плесецк. Эксперт допускает, что отрабатывались противоракетные, а не противоспутниковые задачи. "Ранее Индия, Китай и США также испытывали ракеты непосредственно на спутниках с разрушением последних, однако научно-экспертное сообщество полагает такие испытания излишне опасными",- сказал он "Ъ".

Из сообщения Seradata следует, что обломки от сбитого Россией "Космос-1408" могли угрожать Международной космической станции (МКС).

Напомним, ранее, в понедельник, стало известно, что космонавтам на МКС пришлось спрятаться на корабле из-за угрозы столкновения мусора со станцией. При этом сообщалось, что речь идет именно об обломках спутника, но не уточнялось какого. Через несколько часов было объявлено, что угроза миновала, однако следующее сближение ожидается во вторник с 11:38 до 11:44 мск. Экипажу снова придется скрыться в корабле.

На МКС находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубов, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. 12 ноября к станции пристыковался Crew Dragon-3 с еще четырьмя астронавтами, в состав экипажа вошли Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон (NASA) и Маттиас Маурер (ESA).

"Ъ" отправил запрос в "Роскосмос".

Агентство "РИА Новости" уточняет, что это уже не первый за последнее время случай опасного сближения космического мусора с МКС: "10 ноября станция уклонилась от фрагмента китайского метеоспутника Fengyun-1C, который военные КНР сбили на испытаниях противоспутникового оружия в 2007 году".

Примечательно, что, по данным одной из других систем отслеживания спутников, "Космос-1408" еще находится на орбите.

"Точный характер "события", о котором говорят власти США, и степень угрозы, которую оно может создать для объектов на орбите, должны проясниться в ближайшее время, по мере того как Космическое командование США будет вносить в каталог данные о фрагментах, обнаруженных на орбите",- поясняет Павел Подвиг.

Напомним, Россия вместе с Китаем продвигает в ООН инициативу по запрещению размещения оружия в космосе. "Риски превращения космоса в арену конфликтов приобретают вполне реальные очертания. Ряд государств-членов ООН реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивание потенциала силового воздействия (как кинетического, так и некинетического) на космические объекты и использование космического пространства для ведения боевых действий в целях достижения собственного военного превосходства",- заявил в ходе общеполитических прений в Первом комитете Генассамблеи ООН директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

По его словам, Москва считает, что вне зависимости от имеющихся разногласий в отношениях между отдельными государствами в общих интересах международного сообщества не допустить превращения космоса в арену боевых действий.