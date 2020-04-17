Предположительное новое испытание противоспутниковой ракеты комплекса "Нудоль"

Американские источники сообщили о произведенном Россией 15 апреля 2020 года с ракетного полигона Плесецк испытании ракеты противоспутникового перехвата (Direct-ascent anti-satellite - DA-ASAT). Министерство обороны России о данном пуске не сообщало.

Рендерное изображение, предположительно, подвижной пусковой установки П222 дальнего эшелона (изделие 14Ц033) перспективной системы противоракетной и противокосмической обороны по теме "Нудоль" разработки АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" (с) e-maksimov.livejournal.com

Космическое командование США (U.S. Space Command - USSPACECOM) разразилось по данному поводу специальным заявлением, в котором говорится:

Космическое командование США осведомлено и отслеживает испытание противоспутниковой ракеты (DA-ASAT) в России 15 апреля.

"Русское испытание DA-ASAT является еще одним примером того, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут", - заявил генерал Джон В. "Джей" Рэймонд, командующий USSPACECOM и командующий космическими операциями космических сил США. - "Соединенные Штаты готовы и привержены сдерживанию агрессии и защите нации, наших союзников и интересов США от враждебных действий в космосе".

Русская ракетная система способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите и следует за русскими орбитальными испытаниями, отмеченными США в феврале, и обозначенными "Космос-2542" и "Космос-2543". Эти спутники, которые вели себя подобно предыдущим русским спутникам, которые демонстрировали характеристики космического оружия, проводили маневры возле спутника правительства США, которые были бы истолкованы как безответственные и потенциально угрожающие в любой другой области.

"Это испытание является еще одним доказательством лицемерной пропаганды Россией предложений по контролю над космическим оружием, направленных на ограничение возможностей Соединенных Штатов, хотя они [русские] явно не имеют намерения прекращать свои противоспутниковые программы", - сказал Реймонд. - "Космос имеет решающее значение для всех наций и нашего образа жизни. Спрос на космические системы сохраняется во время кризиса, когда глобальные логистика, транспорт и связь являются ключом к победе над пандемией COVID-19".

"Все космические державы заинтересованы и несут ответственность за создание безопасных, стабильных и оперативно устойчивых условий для космической деятельности, включая коммерческую, гражданскую и национальную безопасность", - заключил Рэймонд.

Со стороны bmpd укажем, что, как можно понять, речь идет о новом испытании ракеты противоспутникового перехвата перспективной системы противоракетной и противокосмической обороны "Нудоль", разрабатываемой АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". В министерстве обороны США комплексу "Нудоль" присвоено условное обозначение PL-19 ("PL" - индекс ракетных систем, первоначально испытываемых с Плесецка).

По американским данным, это уже восьмое испытание ракеты комплекса "Нудоль", было ли оно успешным - не сообщается. Предыдущее (успешное, по американским разведывательным источникам) испытание ракеты комплекса "Нудоль" было произведено с Плесецка 23 декабря 2018 года, когда ракета, запущенная с подвижной пусковой установки, пролетела за 17 минут 1864 мили (около 3000 км в пересчете с сухопутных миль). Стартовые позиции для испытаний ракет "Нудоль" в Плесецке, предположительно, находятся на бывшей стартовой площадке ракет-носителей "Циклон".

Напомним, что, по американским данным, до испытания 15 апреля 2020 года в России были произведены семь (в том числе пять удачных, по американским оценкам) испытательных запусков ракеты системы "Нудоль":

1) Пуск 12 августа 2014 года - с полигона Плесецк - согласно данным министерства обороны США был неудачным, однако, согласно данным веб-ресурса planet4589.org, был успешным;

2) Пуск 22 апреля 2015 года - Плесецк - согласно данным министерства обороны США и веб-ресурса planet4589.org, был неудачным;

3) Пуск 18 ноября 2015 года - Плесецк - успешный;

4) Пуск 25 мая 2016 года - Плесецк - успешный;

5) Пуск 16 декабря 2016 года - произведен с "базы в центральной части России" (полигон Капустин Яр ?) - успешный.

6) Пуск 26 марта 2018 года - Плесецк - со штатной подвижной пусковой установки (предыдущие пуски производились с испытательных пусковых установок) - успешный.

7) Пуск 23 декабря 2018 года - Плесецк - со штатной подвижной пусковой установки - успешный