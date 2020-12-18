Предположительное очередное испытание противоспутниковой ракеты комплекса "Нудоль"

Космическое командование США (US Space Command - USSPACECOM) сообщило о произведенном Россией 16 декабря 2020 года с ракетного полигона Плесецк очередном испытании ракеты противоспутникового перехвата (Direct-ascent anti-satellite - DA-ASAT). Министерство обороны России о данном пуске не сообщало.

Рендерное изображение, предположительно, подвижной пусковой установки П222 дальнего эшелона (изделие 14Ц033) перспективной системы противоракетной и противокосмической обороны по теме "Нудоль" разработки АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" (с) e-maksimov.livejournal.com

По этому поводу Космическое командование США выпустило очередное патетическое заявление, в котором говорится:

"Россия публично заявляет, что работает над предотвращением превращения космического пространства в поле битвы, но в то же время Москва продолжает вооружать космос, разрабатывая и размещая орбитальные и наземные средства, которые стремятся эксплуатировать зависимость США от систем космического базирования", - заявил командующий Космическим командованием США генерал армии США Джеймс Дикинсон.

"Постоянные испытания этих систем Россией демонстрируют, что угрозы для космических систем США и их союзников быстро растут. Создание Космического командования США в качестве единого боевого командования страны в космосе и Космических сил США в качестве основного ответвления вооруженных сил США, которое представляет космическому командованию США возможности боевых действий и боевой поддержки в космосе, не могло быть более своевременным. Мы готовы и привержены сдерживанию агрессии и защите нашей нации и наших союзников от враждебных действий в космосе".

Соединенные Штаты обеспокоены продолжающейся разработкой и развертыванием Россией нескольких типов противоспутникового оружия наземного и космического базирования. Эти действия противоречат дипломатической и публичной позиции России против размещения оружия в космосе. В частности, Россия продемонстрировала два совершенно разных типа космического оружия.

"Россия превратила космос в сферу военных действий, испытывая оружие космического и наземного базирования, предназначенное для нацеливания и уничтожения спутников, - добавил Дикинсон. - Этот факт несовместим с публичными заявлениями Москвы о том, что Россия стремится предотвратить конфликт в космосе. Космос имеет решающее значение для всех народов. Все мы заинтересованы в создании условий для безопасной, стабильной и устойчивой космической среды. Требования к космическим системам сохраняются в это время кризиса, когда глобальная логистика, транспорт и связь играют ключевую роль в борьбе с пандемией COVID-19".

Со стороны bmpd укажем, что, как можно понять, речь идет о новом испытании ракеты противоспутникового перехвата перспективной системы противоракетной и противокосмической обороны "Нудоль", разрабатываемой АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". В министерстве обороны США комплексу "Нудоль" присвоено условное обозначение PL-19 ("PL" - индекс ракетных систем, первоначально испытываемых с Плесецка).

По американским данным, это уже девятое испытание ракеты комплекса "Нудоль", было ли оно успешным - не сообщается. Предыдущее (восьмое) испытание ракеты комплекса "Нудоль" было произведено с Плесецка 15 апреля 2020 года. Стартовые позиции для испытаний ракет "Нудоль" в Плесецке, предположительно, находятся на бывшей стартовой площадке ракет-носителей "Циклон".

Напомним, что, по американским данным, до испытания 16 декабря 2020 года в России были произведены восемь испытательных запусков ракеты системы "Нудоль" (в том числе пять объявленных удачными, по американским оценкам - относительно обеих запусков 2020 года оценка успешности не сообщается - однако судя по гневным релизам Космического командования США о "русской агрессии", в обеих случаях испытания также были успешны):

1) Пуск 12 августа 2014 года - с полигона Плесецк - согласно данным министерства обороны США был неудачным, однако, согласно данным веб-ресурса planet4589.org, был успешным;

2) Пуск 22 апреля 2015 года - Плесецк - согласно данным министерства обороны США и веб-ресурса planet4589.org, был неудачным;

3) Пуск 18 ноября 2015 года - Плесецк - успешный;

4) Пуск 25 мая 2016 года - Плесецк - успешный;

5) Пуск 16 декабря 2016 года - произведен с "базы в центральной части России" (полигон Капустин Яр ?) - успешный.

6) Пуск 26 марта 2018 года - Плесецк - со штатной подвижной пусковой установки (предыдущие пуски производились с испытательных пусковых установок) - успешный.

7) Пуск 23 декабря 2018 года - Плесецк - со штатной подвижной пусковой установки - успешный

8) Пуск 15 апреля 2020 года - Плесецк - со штатной подвижной пусковой установки - успешность не сообщалась.