"Роскосмос" сообщил о контроле обстановки на орбите для защиты МКС, на фоне заявлений США об испытаниях РФ противоспутникового оружия

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Российская система предупреждения опасных ситуаций в космосе контролирует обстановку на орбите с целью недопущения угроз для Международной космической станции (МКС) и ее экипажа, сообщили в "Роскосмосе" на фоне заявления госдепа США об испытаниях РФ противоспутникового оружия.

"Российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) продолжает контроль обстановки с целью недопущения и парирования всех возможных угроз безопасности Международной космической станции и ее экипажа", - говорится в сообщении.

Также в госкорпорации заявили, что безопасность экипажа МКС является приоритетом для "Роскосмоса".

"Для нас главным приоритетом было и остается обеспечение безусловной безопасности экипажа", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" отметили, что только совместные усилия всех космических держав смогут обеспечить максимально безопасное сосуществование и деятельность в космическом пространстве.

Накануне представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что российское испытание противоспутникового оружия создало угрозу для космонавтов на МКС, США вместе с партнерами будут работать над ответными мерами.

Он добавил, что образовавшийся в результате этого испытания мусор содержит 1,5 тыс. отлеживаемых объектов и еще сотни тысяч более мелких.

Представитель госдепа назвал "неискренними и лицемерными" заявления РФ о милитаризации космоса.

Представитель Пентагона Джон Кирби, в свою очередь, также выразил обеспокоенность проведенным российским испытанием противоспутникового оружия.

"Наибольшее беспокойство вызывает мусор, который сейчас находится в космосе и может представлять угрозу, в том числе и для Международной космической станции", - заявил Кирби на брифинге.

Он подчеркнул, что Россия не предупредила США о проведении испытаний.

"Мы хотим видеть, чтобы в космическом пространстве соблюдали международные нормы и правила, чтобы его могли ответственно исследовать все космические державы. Это было безответственное действие", - добавил Кирби.

Ранее космическое командование США сообщило, что Россия в ходе испытания противоспутникового оружия сбила советский спутник "Космос-1408".

Между тем, ранее в понедельник сообщалось, что экипаж МКС укрылся в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором. При этом в NASA отмечали, что риск столкновения "очень мал".

Как сообщал экипаж МКС, никаких признаков столкновения с мусором за время двух сближений зафиксировано не было.

Затем угроза столкновения миновала. Согласно сообщению Роскосмоса, "орбита объекта, из-за которого экипаж сегодня был вынужден согласно штатным процедурам перейти в космические корабли, отдалилась от орбиты МКС, станция находится в зелёной зоне".

Госдеп США не сообщил, какое именно оружие, по его мнению, испытала Россия.

В Москве заявление Госдепа США пока не прокомментировали.

ОРУЖИЕ ПРОТИВ СПУТНИКОВ

В прошлом официально сообщалось о разработке в России оружия, которое способно поражать спутники.

Сообщалось о разработке в России антиракеты дальнего (заатмосферного) перехвата 14Ц033 "Нудоль" мобильного базирования. Согласно сообщениям СМИ, двухступенчатая антиракета 14Ц033 станет средством поражения нового комплекса А-235, который разрабатывается в рамках модернизации системы противоракетной обороны Москвы. Ракета предназначена для поражения головных частей межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов на низких орбитах.

3 июля 2020 года в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда" главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин сообщил, что новая система противовоздушной обороны С-500 "Прометей" сможет уничтожать в ближнем космосе спутники и гиперзвуковое оружие. "По своим тактико-техническим характеристикам С-500 можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны, так как в дальнейшем он будет способен уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения", - сказал тогда Суровикин.

23 августа вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что система С-500 производится серийно. 20 июля на авиасалоне "МАКС" Борисов заявил, что серийные поставки С-500 российским военным начнутся в этом году. В тот же день Минобороны РФ сообщило об успешных стрельбах С-500 и впервые опубликовало кадры испытаний этой системы.

В декабре 2018 года пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что с 2019 года в войска должен был поступить противоспутниковый комплекс "Тирада-2С". В сообщении ЦВО говорилось, что комплекс радиоэлектронного подавления связи "Тирада-2С" способен осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой связи с полным выводом из строя. Отмечалось, что выведение спутников из рабочего состояния может осуществляться непосредственно с поверхности Земли.

В марте 2019 года противоспутниковое оружие испытали Индия. Индийские военные в ходе ракетного испытания уничтожили космический спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км, сообщил тогда премьер-министр страны Нарендра Моди в обращении к нации.

Тогда отмечалось, что Индия стала четвертой страной после США, России и Китая, проведшей испытание противоспутникового оружия.

После уничтожения индийского спутника вероятность столкновения МКС с космическим мусором увеличилась на пять процентов, сообщил в мае 2019 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

КОСМИЧЕСКИЙ МУСОР

В связи с высоким темпом увеличения спутниковых группировок на орбите в ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической, считает главный конструктор Системы контроля космического пространства (корпорация "МАК "Вымпел", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Виталий Горючкин.

"С таким темпом развития, что мы сейчас видим, тем количеством аппаратов, которые выводятся, я считаю, что в ближайшие 10 лет с высокой вероятностью ситуация станет очень близкой к критической или станет критичной, если мы не разработаем каких-то новых методов по контролю и предупреждению таких ситуаций", - сказал Горючкин в интервью "Интерфаксу".

По его словам, большой проблемой для системы контроля являются маленькие объекты на орбите.

"Те радары, которые у нас есть, - радары системы контроля, радары предупреждения о ракетном нападении, в том числе новые РЛС высокой заводской готовности линейки "Воронеж", успешно решают задачи по сопровождению не слишком малых объектов. Однако нужны специализированные мощные радары, которые будут решать задачи именно контроля малоразмерных космических объектов", - сообщил главный конструктор СККП.

"Есть много идей по очистке пространства от имеющегося космического мусора, но они пока ближе к фантастическим", - сказал Горючкин.

4 августа в "Роскосмосе" сообщили, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тыс. тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.