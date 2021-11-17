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Naked Science

Озвучена сумма, которую NASA потратит на лунную программу к середине десятилетия

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Концепт посадочного модуля
Концепт посадочного модуля.
Источник изображения: SpaceX

По оценкам американских специалистов, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США потратит к 2025 году 93 миллиарда долларов на лунную программу Artemis. Ранее стало известно, что высадка астронавтов на спутник Земли произойдет не раньше 2025-го.

О примерной стоимости программы Artemis со ссылкой на материалы аудита Офиса генерального инспектора NASA сообщил портал Space.com. Согласно ему, расходы на Artemis к 2025 году составят 93 миллиарда долларов.

Для сравнения, по данным некоммерческой организации The Planetary Society, Соединенные Штаты потратили 28 миллиардов долларов на лунную программу Apollo с 1960 по 1973 год. Это примерно 280 миллиардов долларов по современным меркам.

Artemis — самая дорогая и амбициозная космическая программа наших дней. Она направлена на возвращение астронавтов на естественный спутник Земли. Кроме того, NASA и партнеры хотят создать окололунную станцию Gateway, которая облегчит освоение спутника.

Lunar Orbital Platform-Gateway

Источник изображения: NASA

Программа рассчитана на несколько этапов. Первый могут осуществить в 2022 году: капсула без экипажа проведет некоторое время на орбите вокруг Луны и вернется домой. В случае успеха в 2024-м NASA рассчитывает выполнить первый пилотируемый полет по программе. Правда, он не предполагает посадку на поверхность спутника: астронавты просто облетят Луну на новом корабле Orion.

Доставить человека на Луну намерены во время третьего этапа. Высадить астронавтов на спутник хотели в 2024 году, однако недавно стало известно, что этого стоит ждать не раньше 2025-го (сейчас и эти сроки называют слишком оптимистичными). Среди причин переноса — техническая сложность операции и неготовность ряда компонентов: например, сложнейших скафандров xEMU, в которых астронавтам предстоит работать на лунной поверхности.

Презентация новых скафандров xEMU в 2019 году

Источник изображения: NASA

На программе негативно сказались и судебные разбирательства между компанией Blue Origin и NASA, связанные с выбором SpaceX как создателя лунного посадочного модуля. Напомним, компания Илона Маска предлагает использовать ее модуль Starship HLS — модифицированный вариант перспективного корабля Starship. Свой вариант лунного модуля Blue Origin показала в 2020-м.

Два других ключевых компонента программы Artemis давно известны. Помимо упомянутого выше Orion, реализовать миссию поможет новая сверхтяжелая ракета Space Launch System. Первый полет ей только предстоит.

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Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
Blue Origin
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SpaceX
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Илон Маск
Проекты
2020-й год
SLS
Луна
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