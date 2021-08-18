Blue Origin подала в суд на NASA из-за выбора SpaceX для создания лунного посадочного модуля

Компания Blue Origin подала иск в федеральный суд США из-за соглашения, выданного ранее компании Илона Маска. Согласно нему, именно модуль от SpaceX доставит астронавтов ну Луну.

История с выбором лунного посадочного модуля далека от завершения. Blue Origin не хочет сдаваться и подала в суд на космическое агентство США. В компании Джеффа Безоса полагают, что NASA ненадлежащим образом оценило ее инициативу по созданию модуля. Blue Origin будет добиваться приостановки выполнения соглашения на время рассмотрения дела.

О подписании контракта со SpaceX на строительство модуля объявили в апреле. Проекты Blue Origin и Dynetics отклонили. В NASA посчитали, что компания Маска сделала самое выгодное предложение, однако конкурентов SpaceX это не устроило — и они подали протест в американскую Счетную палату. Хотя это привело к приостановке контракта, в итоге орган отклонил жалобы.

Модули для посадки на Луну от разных компаний Источник изображения: spacenews

Проект компании Маска базируется на Starship — перспективном пилотируемом космическом корабле, прототипы которого сейчас активно тестируют. Лунный модуль получил название Starship HLS: он имеет хорошо заметные конструктивные сходства со своим прародителем.

Starship Источник изображения: SpaceX

Лунный модуль — часть амбициозной программы Artemis, призванной вернуть астронавтов на Луну. Помимо США, участие в ней принимают партнеры американцев: европейцы, канадцы и японцы.

Первый старт по программе могут провести уже в этом году, однако он будет беспилотным. Аппарат проведет какое-то время на орбите вокруг Луны и вернется домой. Artemis 2 предполагает пилотируемый полет к спутнику без высадки на его поверхности: этот этап ориентировочно состоится в 2023-м. Наконец, в середине десятилетия США ожидают высадки на Луне человека.

Как и предполагали специалисты, сроки (особенно это касается первой высадки по программе) чересчур оптимистичны. Недавно провели внутреннюю проверку программы, выявив серьезные задержки в создании ряда ключевых компонентов. Согласно выводам, неготовность скафандров приведет к тому, что высадку, вероятно, не удастся осуществить в сроки.

Но есть и поводы для оптимизма. Так, сверхтяжелая ракета-носитель, которую будут применять для миссий Artemis, находится в высокой степени готовности. Ранее основную ступень Space Launch System соединили с двумя ускорителями.

В свою очередь, космический корабль Orion (еще одна составная часть Artemis) успешно выполнил первый полет еще в 2014 году.