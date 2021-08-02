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Naked Science

Счетная палата США отклонила жалобы Blue Origin и Dynetics по созданию лунного посадочного модуля

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Источник изображения: naked-science.ru

Таким образом, астронавтов с высокой вероятностью на поверхность спутника Земли доставит модернизированный Starship.

Счетная палата США отказалась удовлетворять жалобы компаний Blue Origin и Dynetics и оставила в силе решение NASA, выбравшего для разработки лунного посадочного модуля компанию Илона Маска.

В ведомстве рассмотрели жалобы и сделали вывод, что космическое агентство действовало в рамках правил. Компания SpaceX сдержанно и лаконично отреагировала на решение аудиторского органа.


©twitter.com/spacex360

В свою очередь, Blue Origin открыто выразила недовольство, заявив, что фундаментальные проблемы в решении NASA действительно были, однако Счетная палата не смогла с ними разобраться в силу ограниченной юрисдикции.

История берет начало в прошлом году, когда в NASA выбрали три компании, которые могут получить соглашение на создание лунного посадочного модуля. Ими стали Dynetics, Blue Origin и SpaceX.

Весной ведомство объявило, что выбрало проект компании Маска, который базируется на Starship — перспективном пилотируемом космическом корабле, прототипы которого сейчас активно тестируют.

Сумма контракта составила 2,9 миллиарда долларов. Он предполагает разработку и строительство Starship HLS. По соглашению SpaceX должна выполнить два полета — демонстрационную миссию без экипажа и посадку на поверхность спутника с людьми. Также планируются посадки в рамках дальнейших миссий Artemis (программа, направленная на возвращение астронавтов на Луну).

Вскоре после выдачи контракта его приостановили. Но теперь, видимо, никаких препятствий для SpaceX нет.

Модули для посадки на Луну от разных компаний

Источник изображения: spacenews

Предполагается, что перед посадкой Starship HLS будет стыковаться на лунной орбите либо с космическим кораблем Orion, либо со станцией Gateway. Аппарат имеет серьезные конструктивные отличия от базовой версии Starship: его, в частности, оснастят комплектом специальных двигателей для посадки на лунную поверхность и взлета с нее.

Если ничего не изменится, первую высадку астронавтов на Луну по программе Artemis проведут в середине десятилетия. Запуск самой первой миссии — Artemis 1 — может состояться уже в этом году.

Первый этап подразумевает беспилотный полет к Луне корабля Orion, который запустят с помощью сверхтяжелой ракеты Space Launch System.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
Orion КК
Компании
Blue Origin
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
SLS
Луна
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