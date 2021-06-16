NASA показало сборку ракеты, которая должна вернуть астронавтов на Луну

Спустя месяц подготовительных работ сотрудники Exploration Ground Systems Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США соединили основную ступень ракеты Space Launch System с двумя ускорителями.

Инженеры Космического центра имени Кеннеди во Флориде установили 65-метровую основную ступень сверхтяжелой ракеты Space Launch System между двумя меньшими по размеру ускорителями, сообщило NASA. Таким образом все три ключевых элемента аппарата, который вместе с кораблем Orion поможет вернуть человека на Луну, впервые представили вместе в стартовой конфигурации.

SLS состоит из гигантской первой ступени, на которой разместили топливные баки и четыре мощных двигателя. По бокам находятся два 54-метровых твердотопливных ракетных ускорителя (SRB). Они обеспечивают большую часть силы тяги, отталкивающей Space Launch System от земли в первые минуты полета.

Engineers with Exploration Ground Systems and @JacobsConnects lifted the @NASA_SLS rocket core stage for the @NASAArtemis I mission in the Vehicle Assembly Building at @NASAKennedy. Check out this timelapse from operations. pic.twitter.com/Vnv6GnJ7VX - NASA's Exploration Ground Systems (@NASAGroundSys) June 11, 2021

Команда Центра Кеннеди использовала два крана, чтобы сначала поднять основную ступень, перевести ее из горизонтального положения в вертикальное, а потом опустить на место между SRB, на мобильную пусковую установку. Теперь, 21-го числа, должны установить промежуточную ступень криогенного движения (ICPS), созданную компанией United Launch Alliance.

Вся конструкция находится в Здании вертикальной сборки (Vehicle Assembly Building) на мысе Канаверал, где ее будут тестировать и проверять.

SRB, пока без основной ступени, 9 июня Источник изображения: NASA

Основная ступень SLS в горизонтальном положении в Космическом центре имени Кеннеди Источник изображения: NASA

Основную ступень SLS переводят в вертикальное положение Источник изображения: NASA

Комплексную программу оценки, также известную как Green Run, проводили на испытательном стенде B-2 Космического центра имени Джона Стенниса в Миссисипи. В марте двигатели основной ступени успешно запустили на восемь минут — за это время SLS должна преодолевать расстояние от Земли до космоса.

Основная ступень SLS в вертикальном положении Источник изображения: NASA

Настоящий полет Space Launch System и Orion хотят провести между ноябрем этого года и мартом 2022-го, в рамках миссии Artemis 1. Сроки, однако, неоднократно переносили. Во время первого этапа не предполагается присутствие экипажа: на орбиту Луны люди попадут не ранее осени 2023-го, уже в составе миссии Artemis 2. Долгожданная высадка на поверхность спутника — первая после Apollo 17 в 1972 году — запланирована примерно на 2024-й.

Контракт на создание первого посадочного модуля HLS Starship на земной спутник на сумму в 2,9 миллиарда долларов недавно выиграла компания SpaceX, однако не все с этим решением согласились, особенно конкуренты детища Илона Маска — Dynetics и Blue Origin.