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Интерфакс-АВН

Экс-начальник управления Минобороны РФ считает, что Россия не поставит комплексы "Искандер" в Белоруссию

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Евгений Бужинский
Евгений Бужинский.
Источник изображения: ruspekh.ru

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия вряд ли поставит Минску оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", заявил "Интерфаксу" в субботу бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

"Думаю, что не пойдет. Не в интересах наших эскалировать ситуацию сейчас", - сказал Бужинский, отвечая на вопрос, пойдет ли Россия на поставку комплексов "Искандер" в Белоруссию.

"Понимаете, если мы начнем сейчас размещать, то что мешает тогда американцам разместить свои ракеты где-нибудь в Польше или в Прибалтике", - сказал Бужинский.

Ранее в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что хотел бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров (радиус действия - ИФ), потому что наш "Полонез" - до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента, мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки", - заявил Лукашенко в интервью журналу "Национальная оборона".

ОТРК "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Официально называлась дальность полёта ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. "Искандер-М" пришел на смену оперативно-тактическому комплексу "Точка-У".

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Продукция
Искандер
Полонез РСЗО
Точка-У
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Высокоточные комплексы
КБМ
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
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