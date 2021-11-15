Генерал Ивашов допускает поставку "Искандеров" Минску при реальной военной угрозе

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Москва может поставить Минску ракетные комплексы "Искандер-М", но только в случае реальной военной угрозы для Белоруссии, заявил "Интерфаксу" в воскресенье бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Я полагаю, что это предусматривается совместным военным планированием. Поэтому "Искандеры" появятся там, и не только "Искандеры", в случае обострения ситуации и тем более с началом боевых действий", - сказал Ивашов о возможности поставок Белоруссии комплексов "Искандер".

По его словам, вопрос поставок комплексов "Искандер" не раз обсуждался между военными министерствами двух стран.

"Искандер" - это очень эффективное высокоточное средство", - сказал Ивашов, отметив, что ракеты комплекса могут оснащаться ядерной боеголовкой.

Он отметил, что в случае поставок комплексов Минску, это не сильно изменит военный баланс в Европе. "Дело в том, что это оперативно-тактический комплекс и откуда стрелять - или из Калининградской области, или с территории Белоруссии - это не столь важно. Ну с Белоруссии может быть удобнее", - сказал Ивашов.

13 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что хотел бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров (радиус действия - ИФ), потому что наш "Полонез" - до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента, мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки", - заявил Лукашенко в интервью журналу "Национальная оборона".

Лукашенко сделал это заявление на фоне обострения отношений с ЕС и ситуации на границе Польши и Белоруссии. К границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польша разместила на границе с Белоруссией тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе.

На этой неделе Россия и Белоруссия провели совместные маневры, которые военные эксперты расценили как знак усиливающейся поддержки Минска со стороны Москвы.

10 ноября патрулирование над Белоруссией провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.

11 ноября Россия отправила в Белоруссию два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Они провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии совместно с истребителями Су-30СМ этой страны. Ту-160 способны нести ядерное оружие, входят в воздушный компонент российской ядерной триады.

12 ноября Россия направила на учения в Белоруссию 250 десантников.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого США обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М". В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера" не нарушала ДРСМД.

В мае 2018 года официально сообщалось о перевооружении с "Точек-У" на современные комплексы "Искандер-М" российской ракетной бригады в Калининградской области.