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Интерфакс-АВН

Лукашенко рассчитывает на поставку российских "Искандеров"

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А.Лукашенко
А.Лукашенко.
Источник изображения: militarynews.ru

Минск. 13 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Белоруссия хотела бы получить от России оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров (официальная дальность действия комплекса "Искандер-М" - ИФ), потому что наш "Полонез" (белорусская реактивная система залпового огня - ИФ) - до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента, мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки", - заявил Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".

Ранее Минск заявлял о желании купить у России системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф".

Россия оперативно рассмотрит вопрос о поставке Белоруссии систем С-400, как только от Минска поступит официальная заявка в установленном порядке, заявил "Интерфаксу" 12 октября директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

Россия не пойдет на поставку Минску "Искандеров", заявил "Интерфаксу" в субботу бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

"Думаю, что не пойдет. Не в интересах наших эскалировать ситуацию сейчас", - сказал Бужинский.

"Понимаете, если мы начнем сейчас размещать, то что мешает тогда американцам разместить свои ракеты где-нибудь в Польше или в Прибалтике", - сказал Бужинский.

CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого США обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М". В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера" не нарушала ДРСМД.

В мае 2018 года официально сообщалось о перевооружении с "Точек-У" на современные комплексы "Искандер-М" российской ракетной бригады в Калининградской области.

В ноябре 2019 года российские военные официально заявили, что все ракетные бригады Сухопутных войск РФ завершили перевооружение с "Точек-У" на комплексы "Искандер-М".

Между тем 10 августа этого года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что российская армия получила новый бригадный комплект "Искандеров".

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