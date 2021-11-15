Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов наградил коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса, сообщает в субботу российское военное ведомство.

"Первый замглавы военного ведомства вручил почетные награды коллективу 48 ЦНИИ министерства обороны Российской Федерации за участие в разработке первой в мире вакцины от новой короновирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Также Цаликов поздравил военнослужащих радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил РФ со 103-й годовщиной со дня образования.

"От имени министра обороны Российской Федерации поздравляю большой боеспособный, абсолютно квалифицированный, абсолютно храбрый во всех отношениях коллектив войск радиационной, химической и биологической защиты с годовщиной со дня образования", - отметил первый замглавы Минобороны.