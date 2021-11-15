Войти
Интерфакс-АВН

Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса

375
2
0
Руслан Цаликов
Доклад первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, Москва, 07.11.2017.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов наградил коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса, сообщает в субботу российское военное ведомство.

"Первый замглавы военного ведомства вручил почетные награды коллективу 48 ЦНИИ министерства обороны Российской Федерации за участие в разработке первой в мире вакцины от новой короновирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Также Цаликов поздравил военнослужащих радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил РФ со 103-й годовщиной со дня образования.

"От имени министра обороны Российской Федерации поздравляю большой боеспособный, абсолютно квалифицированный, абсолютно храбрый во всех отношениях коллектив войск радиационной, химической и биологической защиты с годовщиной со дня образования", - отметил первый замглавы Минобороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
Проекты
ЯО
Похожие новости
22.07.2020
В Минобороны заявили о низком уровне заболеваемости COVID-19 среди военнослужащих
22.07.2020
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
23.03.2020
Стратегическая операция министерства обороны РФ против коронавируса
02.03.2020
Учение с участием частей РХБ защиты ЦВО завершилось на Урале
03.04.2018
Россия намерена выстроить целый город для разработки смертельного оружия
08.11.2017
Армия России к 2020 году: высокоточная и защищающая национальные интересы
2 комментария
№1
15.11.2021 07:20
Я что-то нихрена не понял, а причем здесь тогда институт Гамалеи, если вакцину разработали военные?

Или Гинзбург перепродал чужое изобретение, сколотив на этом состояние?
+1
Сообщить
№2
15.11.2021 09:55
Цитата, Восход сообщ. №1
Была вот такая статья в Регнуме
https://regnum.ru/news/economy/3412179.html
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:17
  • 2
Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21
  • 15.11 10:09
  • 1
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку