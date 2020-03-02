Учение с участием частей РХБ защиты ЦВО завершилось на Урале

2200 специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа приняли участие в учении, организованном в формате полевого выхода. В течение месяца лучшие специалисты РХБ защиты ЦВО из Самарской, Свердловской, Оренбургской, Челябинской областей, а также Алтайского края боролись за право представить Центральный военный округ на всеармейском профильном соревновании.

До приезда на Средний Урал военнослужащие прошли жесткий конкурсный отбор в пунктах постоянной дислокации на Южном Урале, в Сибири и Поволжье, а также приняли участия в комплексных учениях в своих соединениях и частях.

По итогам учения были отобраны наиболее подготовленные экипажи подразделений химической разведки, аэрозольного противодействия и специальной обработки.

Эпизоды учения включали в себя ведение разведки на штатных машинах РХМ-6, химический анализ и забор срезов почвы и частиц отравляющих веществ в полевых условиях, прикрытие позиции и районов дислокации войск проведения дегазации, деактивации и дезинфекции местности.

Наилучшие результаты показали военнослужащие отдельного соединения РХБ защиты, дислоцированного в Свердловской области и полка РХБ защиты из Алтайского края.

Всего к учению привлекалось 2200 военнослужащих и свыше 100 единиц специальной военной техники РХБ защиты, разведки, связи и подвоза материальных средств.

Ранее из ЦВО поступило сообщение, что первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов совместно с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым и командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным проинспектировали объекты строительства и социальную инфраструктуру 201-й военной базы в Таджикистане.

Первый замглавы военного ведомства заслушал доклад командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина о построенных объектах и объектах, готовящихся к вводу в эксплуатацию.

Руслан Цаликов отметил хорошее состояние военного госпиталя базы, новые здания которого были построены в 2017 году.

В госпитале размещены лабораторные, физиотерапевтические, рентгеновские кабинеты с современным оборудованием, а также кабинеты функциональной диагностики. Технические возможности госпиталя позволяют оказывать помощь даже тяжелобольным и при необходимости проводить консультации с коллегами по видеосвязи.

Также первый замминистра проверил завершение строительства казармы для военнослужащих базы.

«На территории 201-й военной базы ведётся строительство казарм кубрикового типа на 500 человек. Работы планируется завершить к июлю 2020 года», - сообщил Александр Лапин.

Отмечается, что за первые два месяца 2020 года в Таджикистане в составе двести первой военной базы проведено пять комплексных занятий по боевой готовности с привлечением более трех тысяч военнослужащих и девятисот единиц техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре.

По информации пресс-службы ЦВО ВС РФ.