В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России

ЦАМТО, 20 марта. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 20 марта прошло заседание Коллегии Минобороны России.
Прежде чем перейти к обсуждению тематических вопросов, министр обороны обратил внимание участников заседания на одну из ключевых тем мировой повестки последнего времени – борьбу с коронавирусной инфекцией.
"По официальным данным, на планете заболело более 246 тыс. человек, умерло – 10166. В Российской армии случаев заболевания не зарегистрировано", – констатировал глава военного ведомства.
Сергей Шойгу сообщил, что 12 марта создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооруженных Силах коронавирусной инфекции под руководством первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Проводятся регулярные проверки учебных заведений, воинских частей и организаций Министерства обороны. Создан запас медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.
Кроме того, прекращено командирование военных делегаций за рубеж и прием иностранных представителей. Приостановлены спортивные, культурно-досуговые и иные массовые мероприятия вне пунктов дислокации воинских частей. Ведется ежедневная термометрия лиц, прибывающих в воинские части, ограничен выезд военнослужащих за пределы гарнизонов.
"Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" в установленные сроки – с 1 апреля по 15 июля", – заявил министр обороны.
Глава военного ведомства также отметил, что военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются.
"Большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. Всех их перед этим протестируют на наличие коронавируса. В войска попадут только те, у кого диагностический тест показал отрицательные результаты, – сказал министр обороны. – Молодое пополнение после прибытия в воинские части изолируют от основного состава для проведения карантинных мероприятий на срок не менее двух недель".
Сергей Шойгу также сообщил, что в 32-х госпиталях подготовлены специальные отделения для лечения инфицированных.
Помимо того, внесены изменения в деятельность образовательных организаций Минобороны России. Межвузовские и всеармейские мероприятия проводятся в режиме видеоконференцсвязи.
Особое внимание уделяется президентским кадетским, суворовским и нахимовским училищам, где усилены профилактические и дезинфекционные меры. Весенние каникулы перенесены на конец учебного года, поэтому он завершится раньше обычного.
"В преддверии поступления граждан в вузы нами пересмотрены подходы к проведению наборной кампании – упор сделан на выездные приемные комиссии", – добавил глава военного ведомства.
Кроме того, Сергей Шойгу напомнил, что 18-19 марта прошло специальное учение войск радиационной, химической и биологической защиты во взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением Минобороны России и Воздушно-космическими силами. Безопасность обеспечивали подразделения военной полиции.
На аэродроме Чкаловский были отработаны действия по приему и эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и перевозимых грузов, решались вопросы организации карантина и дезинфекции объектов воинской части для нормализации эпидемобстановки.
"Обращаю внимание на необходимость круглосуточного проведения профилактических мероприятий по недопущению заболевания военнослужащих коронавирусом и постоянного контроля не только со стороны медицинского персонала, но и командиров и начальников всех уровней, – дал указание министр обороны.
Сергей Шойгу добавил, что все руководство Министерства обороны и Генерального штаба 19 марта сдало тесты на коронавирус. Все тесты показали отрицательный результат.
Переходя к тематической повестке заседания, глава военного ведомства предложил рассмотреть ход выполнения планов деятельности Южного и Восточного военных округов в части реализации майских указов президента России, его поручений по итогам совещаний в Сочи и Послания Федеральному Собранию.
"Военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается сложной. Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд стран использует любые предлоги для наращивания военного присутствия вблизи наших границ" – заявил министр обороны.
Так, в 2019 году в акватории Черного моря поочередно несли боевую службу 25 боевых кораблей НАТО. Каждый третий из них имел на борту крылатые ракеты.
На 20% увеличилась интенсивность воздушной разведки. С начала этого года натовская авиация выполнила более 80 разведывательных полетов вдоль территории России.
С прошлой осени ежедневно осуществляется патрулирование Черноморской зоны самолетами стратегической радиоэлектронной разведки и базовой патрульной авиации, а также беспилотными летательными аппаратами.
"Мы внимательно отслеживаем обстановку у наших границ, планомерно наращиваем боевые возможности военных округов и Северного флота, совершенствуем их боевой состав и систему базирования", – подчеркнул министр обороны.
Сергей Шойгу также сообщил, что в соединения и воинские части Южного военного округа в прошлом году поставлено более 1200 ед. новой и модернизированной техники, а в текущем году поступит почти в три раза больше.
В 2019 году в Южном военном округе прошло более 550 командно-штабных и тактических учений, более трети из них – при участии штабов территориальной обороны субъектов Российской Федерации и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
На этот год запланировано 105 двусторонних учений. Также на территории военного округа пройдет масштабное учение "Кавказ-2020", подготовка к которому уже ведется.
В преддверии 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны завершено воссоздание легендарной 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, Боевое знамя которой стало одним из символов Великой Победы.
На этот год в округе запланировано 46 организационных мероприятий, в их числе – создание мотострелковой дивизии и двух бригад ракетных войск и артиллерии.
"Что касается Восточного стратегического направления, то на фоне стремления США доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе военно-политическая обстановка здесь деградирует", – отметил глава военного ведомства.
Сергей Шойгу добавил, что наиболее крупные маневры вооруженных сил США и их союзников пройдут на Сахалинском и Приморском операционных направлениях. В Восточном военном округе принимаются меры по адекватному реагированию на нарастающие угрозы.
В 2019 году округ получил более1300 ед. вооружения и военной техники, свыше 1350 ед. поступит до конца этого года, в том числе 502 новых образца.
Проведено более 1000 учений, половина из них ночью. Впервые в округе на территории Еврейской автономной и Амурской областей организовано комплексное мобилизационное учение, в котором было задействовано свыше 9500 человек.
На этот год запланировано порядка 2000 различных мероприятий боевой подготовки, включая девять международных.
Последовательно совершенствуется группировка войск. В прошлом году проведено 69 организационных мероприятий, сформированы управление смешанной авиационной дивизии и зенитная ракетная бригада. На этот год намечены 42 оргмероприятия. Самые важные – создание в Приморье мотострелкового и танкового полков.
В заключении заседания Коллегии Минобороны России глава военного ведомства предложил обсудить вопрос повышения возможностей и перспективных показателей центров электронной картографии.
"Мы завершили оснащение топогеодезических воинских частей современным оборудованием, позволяющим обеспечивать войска более качественными данными о местности", – сказал министр обороны.
Создан 21 центр электронной картографии. В них поставлены 894 аппаратно-программных комплекса, которые повысили уровень топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных Сил на 20%.
"Эффективность применения созданных центров подтверждена в ходе действий группировки войск в Сирии и учений различного уровня. На заседании заслушаем предложения по развитию данных центров", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.