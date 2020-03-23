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ЦАМТО

В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России

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Коллегия Минобороны РФ
Коллегия Минобороны РФ.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 20 марта. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 20 марта прошло заседание Коллегии Минобороны России.

Прежде чем перейти к обсуждению тематических вопросов, министр обороны обратил внимание участников заседания на одну из ключевых тем мировой повестки последнего времени – борьбу с коронавирусной инфекцией.

"По официальным данным, на планете заболело более 246 тыс. человек, умерло – 10166. В Российской армии случаев заболевания не зарегистрировано", – констатировал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу сообщил, что 12 марта создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооруженных Силах коронавирусной инфекции под руководством первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Проводятся регулярные проверки учебных заведений, воинских частей и организаций Министерства обороны. Создан запас медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Кроме того, прекращено командирование военных делегаций за рубеж и прием иностранных представителей. Приостановлены спортивные, культурно-досуговые и иные массовые мероприятия вне пунктов дислокации воинских частей. Ведется ежедневная термометрия лиц, прибывающих в воинские части, ограничен выезд военнослужащих за пределы гарнизонов.

"Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" в установленные сроки – с 1 апреля по 15 июля", – заявил министр обороны.

Глава военного ведомства также отметил, что военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются.

"Большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. Всех их перед этим протестируют на наличие коронавируса. В войска попадут только те, у кого диагностический тест показал отрицательные результаты, – сказал министр обороны. – Молодое пополнение после прибытия в воинские части изолируют от основного состава для проведения карантинных мероприятий на срок не менее двух недель".

Сергей Шойгу также сообщил, что в 32-х госпиталях подготовлены специальные отделения для лечения инфицированных.

Помимо того, внесены изменения в деятельность образовательных организаций Минобороны России. Межвузовские и всеармейские мероприятия проводятся в режиме видеоконференцсвязи.

Особое внимание уделяется президентским кадетским, суворовским и нахимовским училищам, где усилены профилактические и дезинфекционные меры. Весенние каникулы перенесены на конец учебного года, поэтому он завершится раньше обычного.

"В преддверии поступления граждан в вузы нами пересмотрены подходы к проведению наборной кампании – упор сделан на выездные приемные комиссии", – добавил глава военного ведомства.

Кроме того, Сергей Шойгу напомнил, что 18-19 марта прошло специальное учение войск радиационной, химической и биологической защиты во взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением Минобороны России и Воздушно-космическими силами. Безопасность обеспечивали подразделения военной полиции.

На аэродроме Чкаловский были отработаны действия по приему и эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и перевозимых грузов, решались вопросы организации карантина и дезинфекции объектов воинской части для нормализации эпидемобстановки.

"Обращаю внимание на необходимость круглосуточного проведения профилактических мероприятий по недопущению заболевания военнослужащих коронавирусом и постоянного контроля не только со стороны медицинского персонала, но и командиров и начальников всех уровней, – дал указание министр обороны.

Сергей Шойгу добавил, что все руководство Министерства обороны и Генерального штаба 19 марта сдало тесты на коронавирус. Все тесты показали отрицательный результат.

Переходя к тематической повестке заседания, глава военного ведомства предложил рассмотреть ход выполнения планов деятельности Южного и Восточного военных округов в части реализации майских указов президента России, его поручений по итогам совещаний в Сочи и Послания Федеральному Собранию.

"Военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается сложной. Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд стран использует любые предлоги для наращивания военного присутствия вблизи наших границ" – заявил министр обороны.

Так, в 2019 году в акватории Черного моря поочередно несли боевую службу 25 боевых кораблей НАТО. Каждый третий из них имел на борту крылатые ракеты.

На 20% увеличилась интенсивность воздушной разведки. С начала этого года натовская авиация выполнила более 80 разведывательных полетов вдоль территории России.

С прошлой осени ежедневно осуществляется патрулирование Черноморской зоны самолетами стратегической радиоэлектронной разведки и базовой патрульной авиации, а также беспилотными летательными аппаратами.

"Мы внимательно отслеживаем обстановку у наших границ, планомерно наращиваем боевые возможности военных округов и Северного флота, совершенствуем их боевой состав и систему базирования", – подчеркнул министр обороны.

Сергей Шойгу также сообщил, что в соединения и воинские части Южного военного округа в прошлом году поставлено более 1200 ед. новой и модернизированной техники, а в текущем году поступит почти в три раза больше.

В 2019 году в Южном военном округе прошло более 550 командно-штабных и тактических учений, более трети из них – при участии штабов территориальной обороны субъектов Российской Федерации и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

На этот год запланировано 105 двусторонних учений. Также на территории военного округа пройдет масштабное учение "Кавказ-2020", подготовка к которому уже ведется.

В преддверии 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны завершено воссоздание легендарной 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, Боевое знамя которой стало одним из символов Великой Победы.

На этот год в округе запланировано 46 организационных мероприятий, в их числе – создание мотострелковой дивизии и двух бригад ракетных войск и артиллерии.

"Что касается Восточного стратегического направления, то на фоне стремления США доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе военно-политическая обстановка здесь деградирует", – отметил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу добавил, что наиболее крупные маневры вооруженных сил США и их союзников пройдут на Сахалинском и Приморском операционных направлениях. В Восточном военном округе принимаются меры по адекватному реагированию на нарастающие угрозы.

В 2019 году округ получил более1300 ед. вооружения и военной техники, свыше 1350 ед. поступит до конца этого года, в том числе 502 новых образца.

Проведено более 1000 учений, половина из них ночью. Впервые в округе на территории Еврейской автономной и Амурской областей организовано комплексное мобилизационное учение, в котором было задействовано свыше 9500 человек.

На этот год запланировано порядка 2000 различных мероприятий боевой подготовки, включая девять международных.

Последовательно совершенствуется группировка войск. В прошлом году проведено 69 организационных мероприятий, сформированы управление смешанной авиационной дивизии и зенитная ракетная бригада. На этот год намечены 42 оргмероприятия. Самые важные – создание в Приморье мотострелкового и танкового полков.

В заключении заседания Коллегии Минобороны России глава военного ведомства предложил обсудить вопрос повышения возможностей и перспективных показателей центров электронной картографии.

"Мы завершили оснащение топогеодезических воинских частей современным оборудованием, позволяющим обеспечивать войска более качественными данными о местности", – сказал министр обороны.

Создан 21 центр электронной картографии. В них поставлены 894 аппаратно-программных комплекса, которые повысили уровень топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных Сил на 20%.

"Эффективность применения созданных центров подтверждена в ходе действий группировки войск в Сирии и учений различного уровня. На заседании заслушаем предложения по развитию данных центров", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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