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Naked Science

В России придумали способ защиты от «роя» БПЛА

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Black Hornet Nano
Black Hornet Nano.
Источник изображения: wikipedia

Российские инженеры запатентовали метод, призванный защитить важные объекты от массированной атаки БПЛА. Его называют «электрическим куполом».

Проблема защиты стратегических объектов от атак беспилотников становится с каждым годом все острее. Традиционные методы, например ракеты, не всегда могут быть помочь: при большом расходе поражающих элементов их эффективность зачастую оставляет желать лучшего.

Поэтому российские инженеры разработали «электрический купол». Его запатентовали специалисты Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации». Метод призван защитить важные объекты (атомные электростанции, нефтехранилища и так далее) от группового удара с воздуха.

Адаптивное электризуемое заграждение имеет радиоэлектронную систему обнаружения БПЛА. Она может определить число летательных аппаратов и их параметры, а оператор «купола» будет задавать режимы противодействия. Всего их три: охранный, охранно-отталкивающий и охранно-поражающий.

Устройство включает в себя купольную конструкцию полусферического типа, средства радиоэлектронного обнаружения, автоматизированное рабочее место, программное обеспечение, устройство преобразования электрической энергии и ряд других систем.

Ранее сообщалось, что специалисты «Росатома» создадут боеприпас, который сможет ловить БПЛА режущей сетью. Оказавшись близ цели, взрывчатка будет выстреливать грузы и растягивать за счет этого сеть. Такой метод, по мнению создателей, позволит увеличить площадь эффективного поражения беспилотника. Кроме того, режущая сеть будет эффективна против авиационных бомб. Вскоре российские специалисты должны начать испытывать новый метод.

Отметим, что в последнее время Россия демонстрирует прогресс как в сфере борьбы с БПЛА, так и сфере разработки самих беспилотников. Недавно сообщалось, что созданный «Ростехом» летательный аппарат «ВМ-В» впервые применили в качестве мишени на военных учениях. При помощи беспилотного вертолета сымитировали воздушный налет, которому противодействовали зенитные комплексы «Панцирь-С».

«ВМ-В»

Источник изображения: Технодинамики

Во время учений среди прочего проверили тактико-технические характеристики «ВМ-В» в условиях горной местности. Известно, что в небе аппарат может находиться не меньше двух часов. Максимальная высота полета вертолета составляет 2,5 километра. Дальность радиосвязи — до сотни километров.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Росатом
Технодинамика
Проекты
БПЛА
Военные учения
ЯЭУ
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