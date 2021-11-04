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Naked Science

«Росатом» создаст боеприпас, который будет ловить БПЛА режущей сетью

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Источник изображения: naked-science.ru

Российские ученые нашли способ повысить эффективность борьбы с небольшими БПЛА. Они предлагают использовать для этого снаряд, оснащенный режущей сетью.

О новом способе борьбы с БПЛА сообщило РИА Новости. Концепцию разработали специалисты института РФЯЦ-ВНИИТФ, входящего в состав «Росатома». Снаряд имеет набор метательных блоков, каждый из которых получил взрывчатку и поражающие блоки. Они соединены режущими элементами.

Когда боеприпас оказывается рядом с целью, взрывчатка выстреливает грузами, растягивая таким образом сеть. За счет этого создатели смогли повысить площадь эффективного поражения дронов. Помимо них, режущую сеть можно задействовать против авиационных бомб.

Новинку запатентовали в октябре. В обозримой перспективе начнут ее предварительные испытания. Сами разработчики считают новый метод борьбы с БПЛА более эффективным, чем нынешние.

На днях стало известно, что Россия в первый раз применила новый БПЛА «ВМ-В» как мишень на военных учениях. Беспилотные вертолеты имитировали воздушный налет, а противостояли ему комплексы «Панцирь-С». В небе новый аппарат может находиться не меньше двух часов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Росатом
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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