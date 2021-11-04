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РИА Новости

Роспатент: ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью

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Беспилотник
Беспилотник.
Источник изображения: © Fotolia / Sergey

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ученые российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск Челябинской области) создают новый боеприпас, предназначенный для более эффективной борьбы с малоразмерными беспилотниками и авиабомбами, следует из документа, размещенного на сайте Роспатента.

Согласно описанию изобретения, этот снаряд был запатентован в конце октября 2021 года. В настоящее время специалисты РФЯЦ готовятся к изготовлению и предварительным испытания этого изделия.

Планируется, что снаряд сможет бороться с малоразмерными беспилотниками или управляемыми авиабомбами противника успешнее существующих образцов за счет повышения площади эффективного поражения дронов.

Снаряд, разрабатываемый в снежинском ядерном центре, содержит корпус с набором последовательно расположенных вдоль оси снаряда метательных блоков, в каждом из которых находится взрывчатка и поражающие элементы — грузы, соединенные гибкими связующими режущими элементами. Под воздействием взрывчатки недалеко от цели грузы попарно выстреливаются и растягивают за собой связующие элементы, из которых образуется режущая сеть.

Целесообразность этого изобретения объясняется тем, что традиционные средства поражения оказывают не столь значительное поражающее действие на цель из-за малой эффективной площади проекции воздушной цели и особенностей конструкции ее аэродинамических поверхностей, как правило, выполненных из легко пробиваемого пластика.

Для повышения эффективности поражения малоразмерных целей в таких снарядах увеличивают заряд взрывчатого вещества и массу поражающих элементов, что утяжеляет сам снаряд и приводит к необходимости использования артиллерийских стволов, из-за чего такие боеприпасы практически невозможно использовать против дронов из-за существенной массы, габаритов и высокой отдачи при стрельбе. Помимо этого, из-за высокой летальности такого рода снарядов их затруднительно применять в мирное время.

РФЯЦ-ВНИИТФ — одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома". Главная задача снежинского ядерного центра — решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением и сохранением надежности и безопасности ядерного оружия России. РФЯЦ-ВНИИТФ также решает задачи в ядерно-энергетическом комплексе, ядерной медицине, супер-ЭВМ и расчетных технологиях.

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