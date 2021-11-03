Войти
Naked Science

Россия впервые применила новый беспилотный вертолет «ВМ-В» по назначению

228
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Разработанный корпорацией «Ростех» вертолет «ВМ-В» в первый раз использовали как мишень на военных учениях. БПЛА имитировали воздушный налет противника во время «Славянского щита — 2021».

В последние годы в России наметился очевидный прогресс в области БПЛА. Очередной демонстрацией этого стало первое использование на военных учениях в качестве мишени имитатора вертолета «ВМ-В».

БПЛА сыграли роль мишеней для зенитных комплексов «Панцирь-С». Полеты проводили в рамках учений, участие в которых приняли российские и сербские военнослужащие. Среди прочего удалось проверить тактико-технические характеристики вертолета в условиях горной местности.

«ВМ-В» создали специалисты «Технодинамики», входящей в госкорпорацию «Ростех». По словам создателей, новинка «не имеет аналогов в России». Аппарат может находиться в небе не менее двух часов. Максимальная высота полета — 2,5 километра. Дальность радиосвязи — до 100 километров.

Напомним, в сентябре появилось видео с ударным БПЛА «Форпост-Р», на котором, в частности, запечатлены сбросы корректируемых малогабаритных боеприпасов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Ростех
Технодинамика
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
03.11.2021
Беспилотные вертолеты Ростеха впервые применили в качестве мишеней на военных учениях
01.11.2021
Как уменьшить расход боеприпасов в 30 раз
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 05:17
  • 19
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 03.11 04:22
  • 2
Путин потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию
  • 03.11 04:13
  • 3
Американский танк Abrams получит необитаемую башню
  • 03.11 03:41
  • 14
США приступили к блокаде России
  • 02.11 22:07
  • 1
Реальный "супертанк": в США вспомнили про российский Т-95
  • 02.11 20:45
  • 1
Прицельная данность: почему ускоряется модернизация российской армии
  • 02.11 16:24
  • 2
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
  • 02.11 16:14
  • 1
Артиллеристы ВВО в Забайкалье получили на вооружение новый автоматический звукометрический комплекс
  • 02.11 15:12
  • 76
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 02.11 14:11
  • 5
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 02.11 14:02
  • 3
Следствие считает, что Сафронов передавал секреты через иностранца
  • 02.11 13:32
  • 1
На Украине в задержке поставки танка «Оплот» в США обвинили Францию
  • 02.11 13:14
  • 2
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
  • 02.11 10:07
  • 6
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.11 07:46
  • 42
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе