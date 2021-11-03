Россия впервые применила новый беспилотный вертолет «ВМ-В» по назначению

Разработанный корпорацией «Ростех» вертолет «ВМ-В» в первый раз использовали как мишень на военных учениях. БПЛА имитировали воздушный налет противника во время «Славянского щита — 2021».

В последние годы в России наметился очевидный прогресс в области БПЛА. Очередной демонстрацией этого стало первое использование на военных учениях в качестве мишени имитатора вертолета «ВМ-В».

БПЛА сыграли роль мишеней для зенитных комплексов «Панцирь-С». Полеты проводили в рамках учений, участие в которых приняли российские и сербские военнослужащие. Среди прочего удалось проверить тактико-технические характеристики вертолета в условиях горной местности.

«ВМ-В» создали специалисты «Технодинамики», входящей в госкорпорацию «Ростех». По словам создателей, новинка «не имеет аналогов в России». Аппарат может находиться в небе не менее двух часов. Максимальная высота полета — 2,5 километра. Дальность радиосвязи — до 100 километров.

Напомним, в сентябре появилось видео с ударным БПЛА «Форпост-Р», на котором, в частности, запечатлены сбросы корректируемых малогабаритных боеприпасов.