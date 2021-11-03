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ТАСС

Беспилотные вертолеты Ростеха впервые применили в качестве мишеней на военных учениях

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Учения "Славянский щит". Фото с сайта www.mod.gov.rs
Учения "Славянский щит". Фото с сайта www.mod.gov.rs.

Вертолеты задействовали для имитации воздушного налета условного противника в ходе российско-сербских учений "Славянский щит - 2021"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Воздушную мишень - имитатор вертолета (ВМ-В) разработки холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" впервые применили на военных учениях для имитации воздушного налета условного противника. Беспилотники послужили мишенями для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе "Технодинамики".

По данным холдинга, беспилотные вертолеты, "не имеющие аналогов в России, впервые были задействованы для имитации воздушного налета условного противника в ходе российско-сербских учений "Славянский щит - 2021".

По словам генерального директора "Технодинамики" Игоря Насенкова, применение в учениях воздушных мишеней - имитаторов вертолета выполнило две задачи.

"С одной стороны, ВМ-В позволила участникам учений отработать практические действия по обнаружению и ликвидации условного воздушного противника. С другой стороны, была проведена проверка функциональных возможностей и тактико-технических характеристик беспилотного летательного аппарата в условиях горной местности, где проходили учения", - приводит пресс-служба слова Насенкова.

Воздушная мишень - имитатор вертолета входит в состав комплекса с беспилотными летательными аппаратами - имитатора воздушных целей, разработанного и созданного в центре "Динамика". Беспилотный вертолет способен находиться в воздухе не менее 2 часов, достигая максимальной высоты 2,5 км. Максимальная дальность его радиосвязи составляет 100 км. ВМ-В предназначена для применения в качестве мишени - имитатора цели при проведении испытаний. Первая партия многофункциональных беспилотных авиационных комплексов вертолетного типа была передана на вооружение ВКС в конце 2020 года.

Российско-сербские учения "Славянский щит - 2021" проходили на авиабазе Батайница в Сербии в середине октябре. В них приняли участие подразделения вооруженных сил России и Сербии, оснащенные зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь".

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96К6 Панцирь-С1
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