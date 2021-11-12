Российские военные изобрели "электрический купол" для защиты объектов от роя беспилотников

Изобретение относится к системам охраны критически важных объектов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Специалисты Военного учебно-научного центра Сухопутных войск общевойсковой академии Вооруженных сил РФ запатентовали систему охраны критически важных объектов в виде "электрического купола" от группового нападения авиабеспилотников. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Роспатента.

"Изобретение относится к системам охраны критически важных объектов - атомных электростанций, нефтехранилищ и других - от группового нападения беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Адаптивное электризуемое заграждение снабжено радиоэлектронной системой обнаружения БЛА, позволяющей определять количество летательных аппаратов, параметры их движения", - говорится в патенте.

Система радиоэлектронного обнаружения сможет отслеживать групповое перемещение БЛА, а оператор "электрического купола" сможет задавать режимы воздействия высоковольтного напряжения на беспилотники. Согласно патенту, защитная система способна работать в трех режимах: охранном, охранно-отталкивающем (при приближении беспилотников) и охранно-поражающем.

Устройство защиты от группового нападения беспилотников, согласно документу, состоит из собираемой купольной полусферического типа двухконтактной конструкции, средства радиоэлектронного обнаружения, автоматизированного рабочего места оператора на основе ЭВМ и специального программного обеспечения, устройства преобразования электрической энергии, устройства согласования, источника питания электрической энергии и системы видеонаблюдения.

Актуальность изобретения обосновывается тем, что при нападении на объекты роя беспилотников применение ракет и других боеприпасов для их уничтожения является малоэффективным: при большом расходе поражающих элементов наблюдается низкая вероятность поражения целей. А одновременное поражение нескольких БЛА на базе единичного боевого комплекса не представляется возможным.