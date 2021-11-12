Отряд МПЦ ВС РФ направлен в Лаос для гуманитарного разминирования территории страны

ЦАМТО, 11 ноября. Российские военнослужащие Международного противоминного центра ВС РФ направлены в Лаос для выполнения задач по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов в центральной части этой страны.

Также на территории Лаоса планируется развернуть филиал Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, на базе которого лаосские военнослужащие будут проходить теоретическую подготовку с использованием российских средств поиска и защиты сапера, а также осваивать их практическое применение на местности совместно с российскими коллегами.

Это уже четверная командировка российских военнослужащих противоминного центра в Лаосскую Народно-Демократическую Республику. Российские военнослужащие будут выполнять задачи совместно с военнослужащими отряда разминирования U-58 Народной армии Лаоса.

Для выполнения задач отряд оснащен современными средствами поиска взрывоопасных предметов (селективными переносными индукционными миноискателями ИМП-С2, магнитометрическими бомбоискателями МБИ-П2, миноискателями глубинными МГ-1И, переносными искателями неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М) и индивидуальной защиты сапера ОВР-2-02, оснащенными системой охлаждения.

В соответствии с решением президента Российской Федерации для оказания содействия в разминировании территории в Лаосской Народно-Демократической Республике Министерством обороны Российской Федерации направлен отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 31 военнослужащего, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.