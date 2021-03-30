Войти
Российская газета

Российские саперы обезвредили в Лаосе более тысячи боеприпасов

374
0
0
Источник изображения: rg.ru

В ходе очередной, третьей по счету командировки в Лаос специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ нашли и обезвредили в районе аэродрома Тхонгхайхин в провинции Сиангкхуанг более тысячи боеприпасов. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что опасную работу наши саперы выполняли с декабря прошлого года. Операция по гуманитарному разминированию местности была проведена на территории площадью более трех гектаров.

"Основная часть боеприпасов относилась к кассетным авиационным бомбам типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B, противопехотным минам и артиллерийским снарядам, - отметили в Минобороны РФ. - Эти взрывоопасные предметы остались в Лаосе со времен американских бомбардировок 1964-1973 годов".

Сложность операции заключалась не столько в масштабе инженерных работ, сколько в высокой концентрации в земле неразорвавшихся боеприпасов и их составных элементов. Саперам приходилось реагировать на каждый сигнал поисковых средств, откапывать, идентифицировать и определять степень опасности каждого такого предмета.

Разминирование проводилось совместно с специалистами отряда U-58 Народной армии Лаоса. А очищенную территорию военные затем передали представителям Национального комитета по контролю над неразорвавшимися боеприпасами Лаоса.

Также российские саперы обучили на базе филиала Международного противоминного центра местных коллег. Не просто подготовили их к опасной работе, но и передали партнерам новейшие средства поиска взрывоопасных предметов и индивидуальной защиты. Речь, в частности, идет о селективных переносных индукционных миноискателях ИМП-С2, носимых искателях проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ и устройствах для обнаружения неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М.

Что касается безопасности самих саперов, то в Лаос наши военные работали в общевойсковых комплектах разминирования и защиты ОВР-2-02.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Лаос
Россия
США
Продукция
МИКР
ОВР-2
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
17.03.2021
В Лаосе российские военные подготовили 30 саперов для местной армии
22.01.2021
Специалисты штурма и разграждения: 320 лет Инженерным войскам России
22.01.2021
"Скарабей", "Сфера" и "Ураны". Где и что разминируют саперы Противоминного центра РФ
17.10.2018
Российские саперы в Лаосе приступили к разминированию местности
15.10.2018
Российские саперы очистят от авиабомб США более 100 гектаров леса в Лаосе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 12:46
  • 16
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 30.03 12:01
  • 1
Египтянам понравились российские пассажирские вагоны
  • 30.03 11:55
  • 1
Британцы готовили ядерный удар по Ближнему Востоку в случае войны с СССР
  • 30.03 11:46
  • 1
Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией
  • 30.03 11:08
  • 60
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 30.03 08:01
  • 2
Турция построила субмарину с анаэробным двигателем
  • 30.03 07:53
  • 2
Норвегия заблокировала покупку «Трансмашхолдингом» завода у Rolls-Royce
  • 30.03 07:40
  • 13
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 30.03 06:24
  • 2
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 30.03 00:05
  • 4
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 19:31
  • 1
Защитим любой ценой
  • 29.03 15:46
  • 1
Бывшие советские Т-80БВ - лучшие танки украинской армии. Почему их так мало
  • 29.03 15:42
  • 1
Российский адмирал назвал учения атомных подлодок сигналом для США
  • 29.03 13:14
  • 119
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 13:08
  • 29
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области