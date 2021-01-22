Специалисты штурма и разграждения: 320 лет Инженерным войскам России

Инженерные войска ВС РФ отмечают профессиональный праздник

Во Владимирской области прошли учения военнослужащих подразделения инженерно-штурмового батальона. Так военные отметили 320-ю годовщину со дня образования Инженерных войск Вооруженных Сил России. О предназначении и задачах этого рода войск рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Взгляд в прошлое

Верховное главнокомандование традиционно оценивало роль Инженерных войск крайне высоко, что хорошо видно по истории Великой Отечественной войны.

К примеру, начальник инженерных войск 1-го Белорусского фронта во время Берлинской стратегической наступательной операции Александр Прошляков по званию - генерал-полковник, а член Военного совета фронта Константин Телегин - генерал-лейтенант. Как бы это не показалось странным, главный комиссар фронта, второе лицо в списке руководящего состава 1-го БФ находится в звании ниже начальника инженерных войск. И командующий артиллерией 1-го БФ генерал-полковник Василий Казаков выше по званию члена Военного совета.

Может быть, эта картина характерна только для 1-го БФ? Обратимся к списку руководящего состава полевого управления 1-го Украинского фронта, также принимающего участие в Берлинской стратегической наступательной операции. Начальник инженерных войск фронта - генерал-лейтенант Иван Галицкий, а член Военного совета - генерал-лейтенант Константин Крайнюков. На этом фронте начальник ИВ в таком же звании, как и главный комиссар. Такая же картина и на 2-м Белорусском фронте.

Вполне можно сделать вывод, что начальников инженерных войск фронтов ставили в вопросах присвоения воинских званий или вровень с главными политработниками этих оперативно-стратегических объединений, или им давали на одну звезду больше.

То есть начальников инженерных войск фронтов руководство страны и Ставка ВГК оценивали по их конкретному вкладу в победу. Иными словами, утрата походной ленинской комнаты или пачки боевых листков в глазах Верховного главнокомандующего И. В. Сталина выглядела не столь критичной, как некачественно разработанный План инженерного обеспечения фронтовой наступательной операции.

Эта служба и опасна и важна

Современные Инженерные войска предназначены для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения, требующих специальной подготовки личного состава, применения инженерной техники, инженерных боеприпасов и инженерного имущества.

Чем занимаются Инженерные войска на войне, к примеру, в оборонительных операциях? К основным задачам инженерного обеспечения в этому случае относятся, к примеру, такие: фортификационное оборудование полосы фронта, создание системы инженерных заграждений, подготовка и содержание путей движения и маневра войск, оборудование и содержание переправ через водные преграды на путях движения войск, оборудование и содержание пунктов водоснабжения. Кроме того, будут выполняться инженерные мероприятия по маскировке войск и объектов (в том числе оперативной маскировке), противодействию системам ВТО противника и некоторые другие задачи и мероприятия (инженерная разведка, мероприятия по ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения).

На первый взгляд, откровенная рутина. Однако если не выполнить в полном объеме и с необходимым качеством, не продумать все до мельчайших деталей, хотя бы один пункт из вышеперечисленных, будет просто катастрофа.

Обратимся в этой связи только к одному пункту - «оборудование и содержание пунктов водоснабжения». Во время ведения боевых действий в Афганистане из-за некачественной воды в отдельные дни в 5-й гвардейской мотострелковой дивизии были больны эпидемическим гепатитом командир дивизии, четыре из шести его заместителей, и более 30% личного состава. То есть только из-за одной желтухи дивизия была откровенно небоеспособна.

И в целом - по статистике на одного раненого военнослужащего в ходе афганской войны приходилось 14-16 бойцов, пораженных инфекционными заболеваниями - дизентерией, болезнью Боткина, брюшным тифом. И если легкораненого солдата удавалось поставить в строй за несколько недель, то тиф и желтуха выбивали бойца из строя гораздо на более длительный период. И на 99% вспышки инфекционных заболеваний были вызваны именно плохой водой.

К слову говоря, чтобы представить себе объем работ, требуемых оперативно-стратегическому объединению, чтобы в полном объеме выполнить все необходимые работы по фортификационное оборудованию полосы обороны, достаточно сказать, что на это надо как минимум 25 суток. И это при том, что в первые сутки войскам надо трудиться 16-18 часов, а в дальнейшем - по 10-12 часов каждый день.

Задачи инженерного обеспечения в наступательной операции еще сложнее и многочисленнее, чем в оборонительной.

В первую очередь к ним добавляются проделывание проходов в инженерных заграждениях и разрушениях, а также инженерное обеспечение перехода в наступление и прорыва оборонительных рубежей противника.

Актуальные задачи

В настоящее время среди задач инженерного обеспечения разминирование занимает особое место, подчеркнул в интервью газете «Красная звезда» начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. Данная задача выполняется инженерными войсками постоянно как в боевых условиях, так и в мирное время.

Как отметил военачальник, в настоящее время в соответствии с решением президента РФ личный состав Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ в составе Центра гуманитарного разминирования продолжает выполнять задачи по очистке от взрывоопасных предметов местности и проверке маршрутов движения на территории Нагорного Карабаха.

Кроме этого, сообщил Юрий Ставицкий, в задачу отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ входит взаимодействие со сторонами по вопросам организации совместной работы с местными органами власти по определению территорий, объектов, районов (мест), засорённых взрывоопасными предметами.

По состоянию на 19 января российские саперы очистили свыше 566,3 гектара территории, проверили более 209,8 км дорог и прилегающих к ним обочин, 802 здания. Обнаружили и обезвредили свыше 23 755 взрывоопасных предметов.

В Нагорном Карабахе в первую очередь выполняются задачи по разминированию объектов социальной инфраструктуры, школ, автомобильных мостов, дорог, ведущих к линиям электропередачи и газоснабжения, сообщил генерал Ставицкий.

Личный состав отряда разминирования Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ имеет богатый опыт выполнения задач. В ходе четырех командировок в Сирии разминированы города Пальмира (дважды), Алеппо и Дейр-эз-Зор.

При этом очищено более 6,5 тысячи гектаров территории, 1400 километров дорог, 12 километров железнодорожных путей, свыше 17 тысяч зданий и сооружений. Обнаружено и уничтожено более 105 тысяч взрывоопасных предметов, из которых около 30 тысяч - самодельные взрывные устройства.

19 ноября 2020 года отряд третий год подряд убыл для выполнения задач по гуманитарному разминированию территории Лаоса и обучения лаосских военнослужащих на базе филиала Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ.

С октября 2018 по март 2019 года и с октября 2019 по март 2020 года отряд разминирования Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ выполнял задачу по гуманитарному разминированию территории Лаосской Народно-Демократической Республики и обучению лаосских военнослужащих работе на переданных средствах поиска взрывоопасных предметов на базе развернутого филиала центра.

За две командировки очищено более 110 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 1180 взрывоопасных предметов.

В основном это кассетные суббоеприпасы американских авиационных бомб, сброшенных США на Лаос в ходе войны во Вьетнаме в 1964-1973 годах.

Генерал Ставицкий особо отметил, что особенность разминирования на территории Лаоса - залегание обнаруживаемых боеприпасов на глубине до 170 сантиметров и большое количество ферромагнитных элементов, что существенно замедляет темпы поиска.

Как сообщил военачальник, личным составом отряда разминирования используются только современные отечественные средства поиска, обнаружения и защиты. Это костюмы разминирования ОВР-2-02, миноискатели различных типов ИМП-С2, ПИПЛ, глубинные бомбоискатели МБИ-П2, металлодетекторы МГ-1.

Вышеуказанные средства подтвердили свою надежность при большой интенсивности применения в сложных климатических условиях. Наши саперы уже нашли и совместно с лаосским отрядом разминирования U-58 уничтожили более 300 взрывоопасных предметов.

Задачи на будущее

Юрий Ставицкий в канун профессионального праздника сообщил, что с 2013 года начато формирование инженерно-саперных полков в составе общевойсковых армий военных округов и флотов. Всего сформировано 13 полков. В этом году работа в данном направлении будет продолжена, подчеркнул военачальник. Есть основания полагать, что все эти полки будут частями постоянной готовности, поскольку готовить саперов с началом боевых действий будет уже поздно.

Мирное время налагает на войска свои черты, и содержать сегодня в полном составе части и соединения нет необходимости.

К примеру, в настоящее время вместо инженерных бригад штурма и разграждения по штату содержатся только инженерные батальоны.

Что самое главное для Инженерных войск в настоящее время? Довести в самом ближайшем будущем долю современных образцов средств инженерного вооружения в частях и соединениях до 100 процентов. Что в первую очередь требуется? Надо полагать, к таковым образцам сегодня относятся робототехнические средства разминирования и пожаротушения, робототехнические комплекса штурма и разграждения, костюмы разминирования, миноискатели различных типов, танковые мостоукладчики грузоподъемностью до 60 тонн, тяжелые механизированные мосты, установки получения воды из снега и льда, взрывозащитная обувь, разнообразные тренажеры и многое-многое другое. И это, разумеется, далеко не все.

По словам генерал-лейтенанта Ставицкого, система средств инженерного вооружения включает в себя свыше 600 наименований различных образцов и комплектов, при этом их классификация насчитывает 75 типов средств.

Михаил Ходаренок