"Скарабей", "Сфера" и "Ураны". Где и что разминируют саперы Противоминного центра РФ

Инженерные войска празднуют 320-летний юбилей

Формирования ведут официальную историю с 21 января 1701 года - в этот день был издан указ Петра I о создании в Москве Школы Пушкарского приказа для подготовки офицеров артиллерии и военных инженеров.

Со временем военные инженеры стали одними из самых востребованных войск не только на войне, но в мирной жизни, а одним из самых современных и передовых подразделений стал Международный противоминный центр Вооруженных сил России. За короткое время его специалисты приняли участие в важнейших международных операциях по гуманитарному разминированию, в том числе на территории Сирии и Лаоса. Сейчас саперы работают в Нагорном Карабахе.

Гуманитарная миссия

Любая война продолжает уносить жизни людей и после подписания всех мирных договоров. Десятилетиями в земле лежат неразорвавшиеся боеприпасы. Они представляют особую опасность. От времени детонаторы и взрывчатые вещества разрушаются, делая бомбы и мины более чувствительными. Для разминирования таких взрывных устройств нужна особая подготовка. Именно для проведения гуманитарного разминирования по поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в 2014 году был создан Международный противоминный центр. Сейчас в нем готовят специалистов по стандартам противоминной деятельности ООН. Решением Совета глав правительств СНГ в 2016 году центру придан статус базовой организации государств - участников СНГ по подготовке специалистов в области гуманитарного разминирования.

"Одной из основных задач центра является укрепление и развитие международных отношений в области противоминной деятельности", - отметил начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

За заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом, центр награжден орденом Кутузова и грамотой Верховного главнокомандующего.

Международные операции

Самой известной и показательной операцией центра стала работа в Сирии. Известность российским саперам принесло разминирование не только населенных пунктов этой страны, но и объектов ЮНЕСКО. Пальмиру им пришлось очистить от взрывоопасных предметов дважды. Были разминированы Алеппо и Дейр-эз-Зор. Всего российские саперы очистили более 6,5 тыс. га территории, 1,4 тыс. км дорог, свыше 17 тыс. зданий и сооружений. Было обезврежено более 105 тыс. взрывоопасных предметов, из которых около 30 тыс. - самодельные взрывные устройства.

Саперы МПЦ ВС РФ в Пальмире, 19 марта 2017 года Источник изображения: © Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС

По словам начальника инженерных войск, саперам пришлось столкнуться с фугасами большой мощности, установленными "на неизвлекаемость". Кроме того, отступая, боевики старались нанести как можно больший урон и били по самой беззащитной категории жителей - детям. Российские военные находили множество взрывоопасных предметов, спрятанных в детских игрушках, разбросанных по улицам. Еще одной особенностью сирийской гуманитарной операции стала высокая плотность минирования.

Как рассказал ТАСС начальник центра полковник Владимир Сидоренко, сейчас богатый сирийский опыт противоминной деятельности активно внедряется в частях и подразделениях инженерных войск. Объекты ЮНЕСКО российские саперы разминировали и в Лаосе. После бомбардировок в ходе войны во Вьетнаме в 1964-1973 годах в Лаосе осталось множество неразорвавшихся американских авиабомб, в основном кассетного типа. В этой стране специалисты Международного противоминного центра столкнулись с другими проблемами - глубоким залеганием боеприпасов (до 170 см) и большим количеством ферромагнитных элементов, что существенно замедляло темпы поиска.

За две командировки российские военные очистили более 110 га территории и 1180 взрывоопасных предметов, в том числе более 450 - в окрестностях Долины кувшинов, являющейся объектом ЮНЕСКО. В ноябре прошлого года российские саперы вновь отправились в Лаос. Сейчас они работают в районе аэродрома Тхонгхайхин провинции Сиенгкхуанг и уже обнаружили более 300 взрывоопасных предметов, в основном кассетные авиабомбы американского производства BLU-26, BLU-63 и BLU-3B, а также артиллерийские боеприпасы различного калибра.

Работа филиала МПЦ в Сирии Источник изображения: © Минобороны России

Еще одним результатом работы стало открытие филиалов центра в Сирии и Лаосе для обучения военнослужащих этих государств.

Отряд центра сейчас работает в Нагорном Карабахе. В первую очередь разминируются объекты социальной инфраструктуры - школы, автомобильные мосты, дороги, ведущие к линиям электропередачи и газоснабжения. По состоянию на 20 января, саперы разминировали более 600 га территории, более 200 км дорог, около 850 домостроений, обнаружили и обезвредили почти 24 тысячи взрывоопасных предметов..

Подготовка иностранных специалистов

Саперов в противоминном центре готовят по четырем направлениям: гуманитарное разминирование, противодействие самодельным взрывным устройствам, минно-розыскная служба и применение робототехнических средств. Военные учатся проводить комплекс работ по сплошной очистке местности - разведке на наличие взрывоопасных предметов, их уничтожению и контролю качества проведения работ. Около двух месяцев военнослужащие сидят за партами и тренируются на специальных учебно-тренировочных комплексах.

"Все практические занятия проводятся преподавателями, имеющими опыт боевого и гуманитарного разминирования. Объекты учебно-материальной базы созданы и постоянно совершенствуются с учетом опыта выполнения задач в Сирии и Лаосе, а также периодического поступления новой информации о модифицированных самодельных взрывных устройствах, применяемых террористами в различных горячих точках мира", - рассказал ТАСС Владимир Сидоренко, полковник, начальник Международного противоминного центра ВС РФ.

Обучение иностранных специалистов в МПЦ ВС РФ Источник изображения: © Минобороны России

К настоящему времени подготовлено свыше 115 военнослужащих из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Сербии. По словам Сидоренко, коронавирусу не удалось нарушить планы подготовки. "Коронавирусная инфекция на работе центра не сказалась никаким образом. Военнослужащие центра соблюдают правила ношения масок и перчаток, применяют антисептики и соблюдают социальную дистанцию. Центр готов к выполнению задач по предназначению", - подчеркнул начальник центра.

Кроме того, за два года российские специалисты подготовили в филиале центра в Сирии свыше 1,2 тыс. сирийских военнослужащих - так велика была потребность страны, пострадавшей от террористов.

Работа филиала МПЦ в Лаосе Источник изображения: © Минобороны России

В филиале центра в Лаосе за две командировки обучено около 40 лаосских специалистов. В настоящий момент обучаются еще 30 военных Лаоса. А после сирийской гуманитарной операции интерес к центру в мире вырос еще больше.

"В рамках международного сотрудничества центр посетили более 30 иностранных делегаций и различных организаций. Представители иностранных делегаций ознакомились с инфраструктурой, учебно-материальной базой, а также особенностями организации учебного процесса", - рассказывает генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, начальник инженерных войск.

Вооружение саперов

По словам Сидоренко, центр оснащен современными средствами инженерного вооружения российского производства. Саперы используют только новые средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средства индивидуальной защиты. Самое главное для саперов - защита. На вооружении противоминного центра стоят костюмы разминирования ОВР-2-02. Они служат для защиты от поражающих факторов взрыва противопехотных мин фугасного и осколочного действия, защищают сапера при разминировании местности и объектов вручную и проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях. Костюм весом 8 кг имеет систему охлаждения и усиленную защиту воротниковой зоны и жизненно важных органов. Выдерживает попадание пуль калибра 5,45 и 7,62 с 5 м.

Кроме этого саперы используют современные миноискатели различных типов, глубинные бомбоискатели и металлодетекторы.

Для минимизации риска потерь личного состава активно применяются мобильные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", с помощью которых на равнине обезвреживаются противопехотные минные поля. "Все средства подтвердили свою надежность при большой интенсивности применения в сложных климатических условиях", - подчеркнул начальник центра.

"Совместно с Центральным научно-исследовательским испытательным институтом инженерных войск и предприятиями промышленности активно проводится апробация новейших средств инженерного вооружения в войсковых условиях и освоение приборов поиска взрывоопасных предметов, основанных на новых принципах действия", - рассказывает начальник Международного противоминного центра ВС РФ полковник Владимир Сидоренко.

Саперы МПЦ ВС РФ используют досмотровый комплекс "Скарабей" в Пальмире, 1 апреля 2017 года Источник изображения: © Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, интенсивно осваиваются робототехнические комплексы различных классов и назначения, среди них - досмотровые комплексы "Скарабей" и "Сфера", многофункциональный инженерный комплекс разминирования МИКР.

Кроме "Урана-6" инженерные войска вскоре получат новых тяжелых роботов. "В наступившем году продолжатся работы по созданию инженерных многофункциональных робототехнических комплексов: разминирования тяжелого класса ИМРТК-РТ и штурма и разграждения ИМРТК-ШР", - рассказал начальник инженерных войск, отметив, что в 2020 году саперы получили 15 роботов разминирования "Уран-6" и семь пожарных роботов "Уран-14". "В текущем году в инженерные подразделения спланировано к поставке 20 единиц "Уран-6" и 17 единиц "Уран-14". При этом непрерывная работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям, продолжается по всем направлениям", - говорит Ставицкий.

Развитие центра

Как рассказал Сидоренко, по указанию министра обороны РФ разработана концепция развития Международного противоминного центра и Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск. "Согласно ей на территории противоминного центра и испытательного института будут построены новый лабораторный комплекс для испытаний и полигонная база с использованием принципа открытой архитектуры", - рассказал он.

Использование принципа открытой архитектуры позволит моделировать различные условиях для военнослужащих, проходящих обучение в центре, проводить все виды испытаний, изучать и апробировать средства инженерного вооружения с воспроизведением реальных условий эксплуатации в различных средах и климатических условиях, отрабатывать практические навыки управления войсками. "Для этого планируется строительство атриума с различными климатическими зонами, лаборатории моделирования системы управления войсками, лаборатории контроля физико-механических и функциональных характеристик, трансформируемой исследовательской лаборатории гидродинамики, интерактивных тренажерных классов средств инженерного вооружения, динамических макетов местности для проведения командно-штабных игр", - пояснил начальник центра.

Екатерина Елисеева