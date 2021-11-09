Москва и Минск договорились о продлении на 25 лет работы военного узла связи в Барановичах

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия подписали протокол о продлении на 25 лет работы военного узла связи системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Барановичах, соответствующий документ размещен в понедельник на портале правовой информации.

Документ был подписан главами правительств двух стран 20 октября 2021 года.

Согласно протоколу, стороны продляют на 25 лет срок действия соглашения о содержании узла системы СПРН в Барановичах от 6 января 1995 года.

Ранее начальник главного центра предупреждения о ракетном нападении Космических войск Воздушно-космических сил РФ Андрей Ревенок заявил, что российская станция в Барановичах сможет следить за системой ПРО США в Европе.