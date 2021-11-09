ЦАМТО, 8 ноября. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором холдинга "Вертолеты России" Андреем Богинским. Ниже приведена стенограмма открытой части беседы в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Андрей Иванович, у нас вертолетостроение традиционно всегда развивалось, мы всегда по праву гордились нашим вертолетостроением. Сколько сейчас – восемь тысяч наших машин эксплуатируется в 100 странах мира, по-моему?

А.Богинский: Да, совершенно верно.

В.Путин: Холдинг получился дееспособный, большой. Давайте поговорим о том, как он себя чувствует и каковы перспективы.

А.Богинский: Владимир Владимирович, разрешите рассказать сначала вводные о холдинге. Мы находимся в нескольких часовых поясах. Предприятия у нас располагаются на Дальнем Востоке, соответственно, Сибирь, Урал, Центральная Россия и даже на самых западных рубежах, в Калининграде. Работает в холдинге более 38 тысяч сотрудников.

Вы уже упомянули, сказали, что более восьми тысяч вертолетов сегодня эксплуатируется гражданских и военных, как в Российской Федерации, так и в мире. Более 430 эксплуатантов есть. И благодаря государству наши мощности сегодня составляют порядка 360 вертолетов в год, мы можем производить.

Кроме всего прочего, у нас есть два предприятия, которые входят в холдинг, занимаются проектированием, производством ответственных агрегатов. Это редуктор…

В.Путин: Три КБ у вас?

А.Богинский: Да, три КБ. У нас конструкторское бюро НЦВ (Национальный центр вертолетостроения), в которое мы объединили с "Миль" и "Камов", стало одной компанией. У нас молодое КБ "ВР-Технологии", дальше расскажу о результатах работы. И у нас есть конструкторское бюро Казанского вертолетного завода, которое делает известный вертолет "Ансат", который участвует в программе санитарной авиации.

Кроме всего прочего, мы обеспечиваем сервисное послепродажное обслуживание наших вертолетов. В Российской Федерации у нас шесть авиаремонтных заводов. За рубежом у нас сегодня находятся десять партнерских сервисных центров в разных странах мира, которые могут ремонтировать и обслуживать, как гражданскую, так и военную технику.

Еще порядка десяти сервисных центров мы сегодня модернизируем и создаем вместе с нашими партнерами. Потому что если в Российской Федерации эта часть нашего холдинга, основная часть предприятий у нас была передана от Министерства обороны Российской Федерации, одно в составе холдинга было исторически, в Новосибирске, то за рубежом, конечно, это развитие партнерских сервисных центров, которые очень тесно связаны с объемом поставок. То есть чем больше техники, тем больше необходимо оказывать сервисных услуг.

У нас на сегодняшний день есть три совместных предприятия с зарубежными партнерами. Первое предприятие – это с итальянской компанией Agusta в Подмосковье. Собираются сборочные мощности Agusta 139.

Хотел бы рассказать, с одной стороны, о тех пяти годах, которые прошли, о наших планах до 2025-го и до 2030 года.

За предыдущие пять лет мы поставили на внутренний и внешний рынок 865 вертолетов с газотурбинными двигателями. Это второй результат в мире для гражданских и военных машин. При этом нам удалось существенно увеличить долю гражданской продукции в 2017 году и сохранить достигнутые результаты в последующие годы.

Это нам позволило, в том числе, обеспечить прибыльность холдинга на фоне падения мирового рынка вертолетной техники, и в целом из-за снижения заказов ГОЗ и ВТС. Если посмотреть, то с 2016 года в целом мировой рынок снизился примерно на 30-35 проц. Поэтому такое снижение затронуло и нас. Но с помощью нашей работы, с помощью государства и благодаря Вашей поддержке, Владимир Владимирович, по санитарной авиации нам удалось долю гражданки увеличить за этот период времени. Мы сегодня занимаем, на мой взгляд, достойное второе место по продажам и по производству вертолетной техники.

На ближайшие пять лет мы ставим перед собой цели по увеличению наших ключевых показателей. С 2021 по 2025 годы мы планируем произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1100 вертолетов. При этом уже в 2023 году доля гражданской продукции превысит 50 проц.

Чтобы удерживать лидирующие позиции в мире, мы стремимся к 2030 году достичь показателей роста производительности и выручки в три раза по сравнению с 2020 годом, а консолидированной прибыли – в четыре. Это показатели к 2030 году.

Решать эти амбициозные задачи мы планируем, опираясь на широкий модельный ряд. Он действительно достаточно представлен в разных сегментах. Сегодня серийно выпускаемые боевые и военно-транспортные вертолеты позволяют нам полностью удовлетворить потребности нашего главного заказчика в лице Министерства обороны и других силовых ведомств, а также занимать лидирующие позиции по поставке военной техники на международные рынки при активном содействии "Рособоронэкспорта".

У нас также есть конкурентоспособная гражданская техника различного назначения. Наша "восьмерка" и ее модификации лидируют в сегменте тяжелых вертолетов. Основой для продвижения в других сегментах являются вертолеты "Ансат", Ка-226, Ка-32 и Ми-26.

Со многими из этих моделей Вы знакомы не понаслышке, так как сами используете их в своей работе. Это является предметом нашей гордости и высокой оценки для всего коллектива.

Вместе с тем, мы понимаем, что для сохранения позиций на рынке необходимо постоянно модернизировать модельный ряд и предлагать рынку новые модели. Поэтому дальше я хотел бы подробно остановиться на основных разработках в гражданском, а затем и в военном сегментах.

Владимир Владимирович, это – вертолет Ми-171А3. Его особенность в том, что это – специальный вертолет, который мы создаем для полетов над водными поверхностями, на морские буровые платформы. Он соответствует международным отраслевым стандартам Международной ассоциации производителей нефти и газа. С его появлением российские компании, которые участвуют в совместных международных проектах, в разработке морских месторождений смогут допустить нашу технику к эксплуатации с возможностью страхования как самой техники, так и пассажиров. До этого это было невозможно.

В.Путин: Они закупали за границей?

А.Богинский: Да. Мы такой вертолет сделали. На самом деле, прежде чем приступить к проектированию этой машины, мы провели большую совместную работу с нашими предприятиями и ТЭК и, в первую очередь, с компанией "Газпром" с целью формирования технического облика этого вертолета, который удовлетворил бы требованиям российских нефтегазовых компаний и международным стандартам.

В.Путин: Максимальная скорость – 280, а крейсерская?

А.Богинский: Крейсерская будет где-то 250–260.

В.Путин: Тоже прилично.

А.Богинский: Да. И для холдинга, и для компаний ТЭК это, конечно, важный шаг. Соответственно, мы предполагаем и на мировой рынок выйти с этим вертолетом.

Следующий проект, Владимир Владимирович, о котором хотел бы Вам доложить. В 2008 году началось обсуждение этого проекта с нашими китайскими товарищами.

В.Путин: Тяжелого вертолета?

А.Богинский: Да. В 2016 году в ходе Вашего визита в Пекин было подписано межправсоглашение. С 2008 года шли интенсивные переговоры, и 25 июня текущего года мы подписали контракт.

Соответственно, мы будем разрабатывать только часть агрегатов – это будет трансмиссия, рулевой винт и противообледенительная система, плюс накачка ресурса для этого вертолета. Проект достаточно большой, примерно на 13 лет. Будут вестись работы, поэтому, конечно, для нас, и особенно для молодежи, – серьезный проект, над которым мы можем долго работать и, в том числе, приобрести дополнительные навыки и компетенции.

Третий проект, о котором я сказал, как раз на однодвигательный вертолет. Мы начали его проектировать сами. Соосная схема позволяет сделать вертолет более компактным, но функциональным. Можем предложить самую большую кабину в данном классе, которая может оснащаться оборудованием для семи вариантов применения: пассажирский, корпоративный, авиа-такси, грузовой, полицейский, медицинский, учебный.

Это отечественная разработка, которая создается в соответствии с европейскими требованиями. Проект начат в 2016 году, сейчас мы находимся на этапе изготовления первого летного прототипа и создания стендовой базы для проведения наземных и летных испытаний.

Эти работы мы выполняем на нашем дочернем предприятии в Европе, в Италии, с целью того, чтобы потом его сертифицировать и выйти на те рынки, которые имеют, скажем так, продукцию с сертификатом EASA (Европейского агентства по безопасности полетов) и FAA (Федерального управления гражданской авиации США), которые, к сожалению, пока имеют большие преференции, чем наши.

Мы понимаем, что на этом останавливаться нельзя, и прогнозируем увеличение количества городских агломераций в мире, где активно будет развиваться тема городской аэромобильности.

В соответствии с прогнозами экспертов потребность составит более 15 тысяч летательных аппаратов для использования в городских условиях. Соответственно, данный проект сопряжен с растущими требованиями по снижению уровня шума и сокращению вредных выбросов.

Все основные компании отрасли ведут свои работы с использованием электродвигателей. На данный момент отсутствует батарея с необходимым соотношением емкости и веса, которую можно установить на летательный аппарат, который бы летел достаточно долго. Сегодня результат – примерно 20 минут. Это, конечно, недостаточно для того, чтобы он был коммерчески успешным. Поэтому мы развиваем это направление – сначала мы идем в область гибридной силовой установки, когда вместе с газотурбинным двигателем ставится еще батарея, которая делает вертолет более безопасным. В случае отказа двигателя он может порядка до 5 минут находиться в воздухе и экипаж может подобрать площадку с воздуха для аварийной посадки.

И следующий этап – это электричество. Это пока модель, будущее, но мы предполагаем, что после 2030 года это станет, скорее всего, серьезной реальностью.

Как раз следующий проект для Индии – Ка-226. Мы провели большую работу, тоже было подписано межправсоглашение. Было создано совместное предприятие в 2017 году в Индии. Мы провели большую работу с индийскими компаниями для локализации систем этого вертолета по требованиям межправсоглашения. В 2019 году на ВЭФе, если помните, Вы показывали премьер-министру…

В.Путин: Я помню.

А.Богинский: Мы переработали серьезно машину, мы ее облегчили под их требования. Она стала на 400 кг легче.

В.Путин: Для использования в горах.

А.Богинский: В горах, да.

<…>