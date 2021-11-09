Экипаж строящегося корвета проекта 20385 "Проворный" проходит подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ

ЦАМТО, 8 ноября. Экипаж корвета проекта 20385 "Проворный", строящегося на АО "Северная верфь" (входит в АО "ОСК"), проходит заключительный цикл обучения в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Экипаж корабля был сформирован на Тихоокеанском флоте и за время цикла обучения в Объединенном центре ВМФ пройдет комплексную подготовку, позволяющую грамотно и профессионально эксплуатировать технику, системы жизнеобеспечения и вооружение корвета. В ходе обучения отрабатываются практические действия корабельных боевых расчетов, вопросы эксплуатации общекорабельных систем, оружия и радиотехнического оборудования. Также в процессе обучения выполняется учебная программа по отработке борьбы за живучесть корабля, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.