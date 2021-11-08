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Naked Science

Представлены рендеры перспективного китайского истребителя шестого поколения

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Источник изображения: naked-science.ru

Художник изобразил свое видение китайского истребителя шестого поколения. По некоторым данным, Пекин действительно готов начать летные испытания принципиально новой боевой машины.

В Китае, Европе и США все чаще говорят о создании истребителей шестого поколения. На возможный облик одной из таких машин обратил внимание телеграм-канал Dambiev.

Художник изобразил опционально пилотируемый самолет, одна из версий которого рассчитана на двух членов экипажа. Для сохранения малозаметности оружие размещают внутри. Самолет отдаленно похож на существующие истребители пятого поколения, в том числе китайские. В то же время он не имеет вертикального оперения, что роднит машину с другими концептами истребителей шестого поколения — например американским NGAD (Next-Generation Air Dominance).


Перспективный китайский истребитель шестого поколения.
Источник: ©Dambiev

Важно отметить, что недавно в Сеть выложили, предположительно, настоящее фото китайского истребителя шестого поколения. Запечатленная на них машина отдаленно напоминает то, что художник изобразил в своих работах.


Перспективные китайские истребители шестого поколения.
Источник: Dambiev

Тогда речь шла о довольно крупном самолете, одной из особенностей которого стала бесхвостая компоновка. Специалисты сравнили его с концептом Lockheed Martin X-44 MANTA.

Напомним также, что на выставке Airshow China 2021 показали концепт истребителя шестого поколения от Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Если верить изображению, машина должна получить два двигателя. Как минимум одна из ее версий будет пилотируемой. Детальные характеристики новинки не раскрывают.

2021 год стал чрезвычайно плодотворным для авиастроения КНР. Помимо демонстрации концептов, китайцы начали испытывать сразу несколько новых истребителей пятого поколения, созданных на базе уже существующих.

Недавно первый полет совершил прототип китайского палубного истребителя-«невидимки» J-35, который должен стать частью авиагруппы перспективного авианосца Type 003.


Источник: naked-science.ru

Кроме того, Пекин приступил к испытаниям первого в истории двухместного истребителя пятого поколения, ставшего частью семейства J-20. Прототип базовой версии машины впервые поднялся в небо в январе 2011-го, эксплуатировать самолет начали в 2017 году. Согласно информации из открытых источников, на сегодня построили примерно 150 таких самолетов.


Двухместный истребитель пятого поколения.
Источник: ©thedrive

У специалистов нет однозначного мнения о предназначении двухместного J-20. По некоторым данным, его будут применять для управления беспилотниками в рамках популярной сейчас концепции беспилотного ведомого.

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Страны
Китай
США
Продукция
J-20
Компании
AVIC
Lockheed-Martin
Проекты
636.3
Авианосец
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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