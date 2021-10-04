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Naked Science

Китайцы представили оригинальный концепт истребителя шестого поколения

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Источник изображения: naked-science.ru

Поднебесная показала облик истребителя шестого поколения. Самолет несколько отличается от концептов, продемонстрированных раньше. При этом новинка перекликается с западными разработками, если говорить о концепции.

На выставке Airshow China 2021 представили концепт истребителя шестого поколения от Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Обращают на себя внимание малый размах крыла и его оригинальная конструкция.

В остальном машина похожа на концепты истребителей шестого поколения, которые мы могли видеть раньше. Как и в случае с европейскими или американскими разработками, китайская машина имеет два двигателя и кабину пилота (нужно полагать, перед нами — очередной «опционально-пилотируемый» самолет). Вооружения для соблюдения малозаметности разместили внутри фюзеляжа. Детальные характеристики новинки не раскрывают.

Концепт истребителя шестого поколения

Источник изображения: Dambiev

Другим важным событием выставки стала первая официальная демонстрация стратегического бомбардировщика нового поколения H-20. В будущем он может сменить самолет Xian H-6, построенный на базе советского Ту-16 и совершивший первый полет еще в 1959-м.

Презентация концепта истребителя шестого поколения не стала чем-то неожиданным. Как уже говорилось выше, сейчас в этом направлении работают многие ведущие страны.

Концепт истребителя шестого поколения

Источник изображения: Dambiev

Европейцы решили «перешагнуть» через пятое поколение: сейчас они реализуют две конкурирующие программы — британо-итальяно-шведскую и франко-германо-испанскую.

В свою очередь, США хотят получить машины для флота и ВВС: скорее всего, они будут существенно различаться.

Самым важным событием в этом отношении стали испытания демонстратора истребителя шестого поколения, о которых американские Военно-воздушные силы сообщили в прошлом году. Речь шла о «полномасштабном демонстрационном образце», который «побил множество рекордов».

Пока рано судить, во что выльются все эти проекты. Предполагается, что шестое поколение будут отличать повышенная скрытность, эффективность во всех режимах, «умное» покрытие, высокоинтегрированные сетевые возможности, сверхчувствительные датчики и ряд других аспектов.

Особое место среди них занимает применение так называемых беспилотных ведомых, которые будут способны и проводить разведку, и выполнять ударные функции.

Впрочем, их могут научиться применять и для поддержки истребителей пятого поколения. По крайней мере, такие амбиции есть у Австралии, которая совместно с США реализует проект Loyal Wingman. Первый полет прототип беспилотного ведомого совершил в этом году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Испания
Италия
Китай
США
Швеция
Продукция
Xian H-6
Компании
AVIC
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