Битва за небо Европы: Tempest против Next Generation Fighter

Европейские страны начали сразу две масштабные программы по созданию истребителей шестого поколения. Они могут изменить мир боевой авиации навсегда.

Всё, но не сразу

В наше время мир боевой авиации переживает настоящую революцию, связанную с пришествием истребителей-«невидимок», принадлежащих к так называемому пятому поколению. У этих машин есть много отличительных черт, но главным маркером принадлежности к новому поколению можно назвать малозаметность – то есть широкое применение технологии стелс.

Однако все не так просто, как может показаться: нередко истребителям пятого поколения отказывают в принадлежности к оному. В России, например, указывают на относительно «скромные» (по меркам самых передовых авиационных комплексов) летно-технические характеристики F-35. А на Западе говорят о «недостаточной» малозаметности Су-57 на фоне того же F-22 Raptor. Вместе Россия и США сомневаются в китайском J-20, который называют то «чересчур большим», то слишком «сырым», а также спорным с чисто концептуальной точки зрения. Это, напомним, единственный в мире истребитель пятого поколения, созданный по аэродинамической схеме «утка» и имеющий переднее горизонтальное оперение, не способствующее, как считают ряд экспертов, соблюдению малозаметности. Хотя конкретно этот параметр, по общему мнению, не ставит на малозаметности крест.

Су-57 Источник изображения: infosmi.net

С истребителями шестого поколения ситуация еще более непростая. Для начала стоит сказать, что сейчас такой машины нет вообще ни у одной страны, а разного рода спекуляции на этот счет не имеют под собой никаких оснований. Так, к числу «истребителей шестого поколения» на Западе иногда относят российский БПЛА С-70 «Охотник», который вообще никогда не создавался как «полноценный» истребитель: это тяжелый ударный дрон, вернее – его опытный образец.

Возможно, главным отличием шестого поколения от пятого станет способность выполнять все те же задачи, но без пилота. Вообще, забегая вперед, отметим, что сейчас почти все «шестерки» видят опционально пилотируемыми. То есть способными действовать как с летчиком, так и без.

F/A-XX в представлении художника Источник изображения: ferra.ru

Кто же ведущий в этой «гонке»? Долгое время лидерами в области создания истребителей шестого поколения считались Соединенные Штаты, которые первыми в мире ввели в строй истребитель пятого поколения – F-22. Гром грянул в 2018 году, когда Франция и Германия – с одной стороны – и Великобритания – с другой – заявили о своих планах по созданию боевых машин нового поколения. Спрогнозировать развитие событий очень тяжело, однако обе программы сейчас выглядят более определенными, чем американские F/A-XX и Next Generation Air Dominance (NGAD), призванные создать истребители шестого поколения для ВМС и ВВС США соответственно.

F/A-XX в представлении художника Источник изображения: topwar.ru

Вообще, сложно сказать, куда выведет «кривая американской мечты». Сейчас США направили основные усилия на строительство и доработку вышеупомянутого F-35, кроме того, значительная часть оборонного бюджета пошла на перспективный бомбардировщик B-21 Raider, который мы с вами, вероятно, сможем увидеть в этом году. Иными словами, места на празднике жизни американской «шестерке» может не найтись. А вот что хотят создать европейцы, мы сейчас выясним.

Next Generation Fighter: Франция, Германия, Испания

Последние десятилетия будущее европейской боевой авиации связывали прежде всего с истребителями четвертого поколения Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon, а также американскими F-35, поставляемыми в ряд европейских государств. Своего собственного истребителя пятого поколения у Европы не было и нет, а сведения о шестом вплоть до 2017 года были не более чем слухами. Ситуация начала проясняться, когда компания Airbus Defense and Space показала концепт истребителя нового поколения с незамысловатым обозначением New Fighter, внешне похожий на нечто среднее между F-22 и Су-57. Сколь-нибудь детальной информации по нему не предоставили, за исключением того, что он должен стать частью масштабной программы, предполагающей создание семейства систем, которые включали бы в себя пилотируемые и беспилотные платформы.

Next Generation Fighter Источник изображения: Dassault-aviation

На какое-то время о проекте забыли, однако вскоре Франция и Германия дали понять, что намерения у них более чем серьезные. В апреле 2018 года французский министр обороны Флоранс Парли и ее немецкая коллега Урсула фон дер Ляйен подписали договор о начале работ над проектом будущего франко-немецкого боевого самолета Next Generation Fighter, создаваемого в рамках программы Système de combat aérien du futur (SCAF, или FCAS). Речь идет о потенциально самой дорогой и сложной военной программе в истории Европы.

Next Generation Fighter Источник изображения: Dassault-aviation

Истребитель шестого поколения – важнейшая, но далеко не единственная ее составляющая. Помимо него, европейцы хотят создать новые беспилотные комплексы, вооружения и системы наблюдения. Все это, как несложно догадаться, намерены сделать единой системой, которая будет ключевым элементом безопасности для стран-участниц.

Обычно к признакам шестого поколения относят улучшенную стелс-технологию, высокоинтегрированные сетевые системы, сверхчувствительные датчики, возможность действовать в беспилотном режиме, эффективность во всех режимах полета и оружие на «новых физических принципах», например мощный боевой лазер. Де-факто шестое поколение видится сильно улучшенным пятым: провести грань между ними будет тяжело.

Ведущую роль сыграют французы из Dassault Aviation, разработавшие Dassault Rafale, который, увы, не снискал большой популярности в мире. Машина оказалась чересчур дорогой: при стоимости более 80 миллионов долларов за единицу желающих купить оказалось не так много. Второй по значимости участник программы – компания Airbus. Вскоре о своем участии объявили и испанцы. С их стороны создание перспективного европейского боевого самолета возглавит Indra Sistemas – концерн, работающий в сфере разработки информационных технологий автоматизированного тестового оборудования и вооружений.

Концепция Future Air Power с истребителем New Fighter от Airbus Источник изображения: topwar.ru

Почему именно Франция стала ведущим игроком программы? Дело в том, что Пятая республика – единственное европейское государство, способное самостоятельно производить современные истребители. Германия, напомним, такой возможности лишилась после Второй мировой и строила боевые самолеты вместе с Италией и Великобританией. Есть еще шведский Gripen, но его силовая установка строится вокруг американских технологий.

Европейцам нужно отдать должное: новая программа, несмотря на всевозможные технические риски и политические противоречия, получила «низкий старт». Шестого февраля 2019 года Парли и Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение Airbus и Dassault Aviation на совместное проведение концептуального этапа научно-исследовательской работы по программе. Стоимость соглашения – 65 миллионов евро, этап рассчитан на два года. Именно этот контракт можно считать фактическим началом работ по перспективному самолету.

FCAS Источник изображения: airbus.com

За прошедшие с момента подписания соглашения несколько лет были представлены несколько разных концептов. Первое изображение машины компания Dassault Aviation показала в одном из своих роликов в 2018 году: тогда французы продемонстрировали истребитель, лишенный горизонтального оперения и похожий на американский F/A-XX. Однако на открывшемся 17 июня 2019 года авиасалоне в Ле-Бурже представили макет совсем другой машины, похожей на прототип YF-23 – конкурент YF-22, представляющего собой прототип F-22 Raptor.

Истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF) Источник изображения: tass.ru

Исходя из показанного макета, можно сделать вывод, что перспективная европейская машина получит одноместную кабину, два двигателя и воздухозаборники, похожие на те, которыми оснащен истребитель F-35.

Основные технические аспекты предстоит определить в будущем, но что-то известно уже сегодня. Ранее сообщалось, что разработкой двигателя для нового самолета займется консорциум в составе французской группы Safran и немецкой MTU Aero Engines. Safran возьмет на себя разработку и интеграцию двигателя, а также создание камеры сгорания, турбины высокого давления и форсажной камеры. В свою очередь, MTU Aero Engines займется созданием компрессоров низкого и высокого давления, а также турбиной низкого давления. Электронную систему управления двигателя создаст совместное предприятие Aerospace Embedded Solutions (AES), куда войдут специалисты Safran и MTU.

Наконец, главное. Из-за технической сложности и дороговизны программы сроки ее реализации более чем размыты. Согласно предварительным данным, первый полет демонстратора технологий NGF намечен примерно на 2026 год, а вступление самолета в строй – примерно на 2040-й, когда Франция и Германия начнут выводить из эксплуатации свои истребители Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon. То есть серийную машину мы увидим еще очень нескоро.

Tempest: Великобритания, Италия

2018 год стал годом анонса прямого и самого главного конкурента Next Generation Fighter – британской программы Tempest. Макет машины представили на авиасалоне в Фарнборо. В рамках программы британские BAE Systems, MBDA и Rolls Royce, а также итальянская Leonardo объединились в Team Tempest. Роль первой скрипки играют британские специалисты.

Макет Tempest Источник изображения: ВАЕ Systems

Нужно полагать, именно выход Великобритании из Европейского союза дал жизнь программе. Вообще, оборонка Туманного Альбиона плотно интегрирована с континентальными структурами: лучшее тому свидетельство – Eurofighter Typhoon, созданный, как мы знаем, совместными усилиями англичан, немцев и итальянцев. Последним же «национальным» истребителем британцев стал Harrier, впервые взлетевший еще в 1966 году и устаревший к началу XXI века.

Россия также ведет работы над истребителем шестого поколения. Об этом в 2019 году сообщил генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов. По его словам, в базовом варианте истребитель шестого поколения предполагают сделать беспилотным с возможностью опционального пилотирования. Остальные характеристики истребителя служат дальнейшим развитием уже существующих: он, в частности, будет маневреннее и незаметнее таких машин, как Су-35 или Су-57.

Уместно сказать, что британцы уже пытались вставить свои «пять копеек» в историю пятого поколения. Мало кто помнит программу Future Offensive Air System (FOAS), направленную на то, чтобы создать замену ударному самолету Королевских ВВС Tornado GR4. Ее отменили в 2005 году, заменив на Deep and Persistent Offensive Capability (DPOC), которую тоже потом закрыли. В итоге британцы решили купить F-35 у США и не утруждать себя лишними тратами на разработку. Это мудрое решение: вытянуть такой проект было бы невероятно тяжело.

Что же такое Tempest? Показанный в 2018 году макет не похож ни на F-35, ни на Eurofighter. Судя по всему, машина будет выполнена по аэродинамической схеме «бесхвостка». Она получит два отклоненных в стороны киля, а также два двигателя. Самолет хотят оснастить беспереплетным фонарем, способствующим снижению радиолокационной заметности.

Tempest. Источник: Team Tempest

Новый самолет должен получить специальный многорежимный авиационный двигатель. Летчик сможет управлять беспилотниками, а также получит в распоряжение «оружие направленной энергии». Кроме этого, британские инженеры хотят создать бортовую систему управления, которая работала бы в связке с самообучающимся искусственным интеллектом. Все это сделает пилота «дополнением» к авиационному комплексу: он будет принимать только самые важные решения, а многочисленные смежные задачи возьмет на себя автоматика. Похожий подход мы можем видеть на современных машинах, в частности на F-35.

Tempest Источник изображения: naukatehnika.com

Но есть один аспект, который отличает Tempest от всех остальных истребителей – как существующих, так и перспективных. В 2018 году BAE Systems показала концепт виртуального кокпита для перспективного истребителя. Он предполагает почти полный отказ от приборов в кабине в их привычном виде. Вся информация будет выводиться на нашлемный дисплей летчика, так что ему не нужно будет отвлекаться на приборы в кабине. Один многофункциональный сенсорный дисплей Tempest все же получит – на случай отказа нашлемной системы индикации.

Tempest Источник изображения: leonardocompany.com

Опять же, нужно понимать, что к моменту появления прототипа все эти детали проекта могут пересмотреть. Наверняка можно сказать лишь то, что, как и любой современный боевой самолет, Tempest станет частью «системы систем» – элементов боевой информационно-командной системы, позволяющей получать и обрабатывать информацию в режиме реального времени.

Победитель останется один?

Конкурирующие Tempest и Next Generation Fighter похожи друг на друга словно близнецы – по крайней мере, если сравнивать «британца» с макетом, представленным в рамках французского авиасалона. То ли это просто совпадение, то ли европейские конструкторы решили обезопасить себя, однако вскоре после презентации концептов СМИ заговорили о том, чтобы объединить обе программы в европейский «мегапроект».

Такой шаг пошел бы всем на пользу. Дело в том, что рынок боевой авиации невероятно узок. Это хорошо заметно, если сравнить его с рынком гражданской авиации. Достаточно сказать, что по состоянию на январь 2021 года ни одна страна в мире не купила российский Су-57 (кроме самой России). И ни одно государство не проявило интереса к китайскому J-20, кроме непосредственно КНР. «Не выстрелил» ни новый бюджетный шведский Gripen E, ни отечественный МиГ-35, который очень хотели сделать экспортно успешным.

Иными словами, делить рынок боевой авиации с каждым годом все сложнее, несмотря на то, что ее потенциал постоянно увеличивается. Цена новых самолетов очень и очень высока, а желающих предложить свою разработку все так же много, как раньше.

С учетом трудностей, характерных для рынка боевой авиации, Next Generation Fighter – однозначный и безоговорочный фаворит. Среди его потенциальных покупателей – не только ведущие экономики ЕС, но и целый ряд других стран Евросоюза, в той или иной степени зависящих от решений, принимаемых в Берлине и Париже. Было бы наивно полагать, что эти страны выберут не общеевропейский истребитель, а детище Brexit. Да и политические рычаги влияния в Европе у Германии несравнимо шире, чем у Туманного Альбиона.

Фактически у британцев только один «союзник» – сильно пострадавшая от коронавируса и находящаяся в состоянии перманентного политического кризиса Италия. Правда, она четко заявила об участии в программе. «Это чрезвычайно позитивный результат, достигнутый благодаря эффективной и четкой работе, подтверждающей высочайший потенциал итальянской оборонной промышленности», – заявил в 2019 году глава итальянского Минобороны Лоренцо Герини.

В программу Tempest непрерывно «сватают» Швецию, имеющую большой опыт разработки истребителей предыдущих поколений. Причем некоторые крупные СМИ пишут об этом как о свершившемся факте. Слухи возникли не на пустом месте. По-видимому, Стокгольм окончательно и бесповоротно «похоронил» национальный истребитель пятого поколения, известный в узких кругах как Flygsystem-2020: небольшой стране с населением в десять миллионов такая программа не по карману. Известно и то, что шведы вели (и, возможно, ведут) переговоры с британцами по совместному созданию Tempest. Однако сами они довольно сдержанно комментируют информацию о достигнутых договоренностях. «Если бы мы заключили соглашение между Министерством обороны Швеции и Министерством обороны Великобритании, мы бы обнародовали его», – заявил ранее представитель шведского внешнеполитического ведомства.

В целом сейчас нельзя исключать никаких вариантов развития ситуации. Возможно, Германия и Франция разругаются, и каждый начнет реализацию проекта с упором на собственные требования: именно это произошло в свое время с проектом европейского истребителя четвертого поколения, который «развалился», став тем, что мы сейчас знаем как Typhoon и Dassault Rafale. А может, Великобритания осознает, что не потянет программу, стоимость которой может превышать 50 миллиардов долларов. Но пока франко-немецкий союз крепок как никогда. А британцев переполняют национальная гордость и ностальгия по великой империи, давно канувшей в Лету.