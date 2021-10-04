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Naked Science

Китай впервые официально представил облик стратегического бомбардировщика нового поколения

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Китайцы показали, как будет выглядеть бомбардировщик H-20. Как и предполагали эксперты, самолет оказался похож на американский B-2. В качестве сроков начала его эксплуатации ранее называли середину десятилетия.

В презентационном ролике корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC) на выставке Airshow China 2021 впервые официально продемонстрировали облик перспективного китайского малозаметного бомбардировщика Xian H-20.

Официальные изображения самолета выкладывали и раньше, только на них можно было различить лишь общее концептуальное видение.


Новое изображение H-20.
Источник: Dambiev

Кроме того, в 2019-м в Сеть выложили модель китайского стратегического бомбардировщика. Имеет ли она отношение к действительности, нельзя сказать наверняка.

Перспективный самолет будет дозвуковым и выполненным по аэродинамической схеме «летающее крыло». Характеристики машины держат в тайне. Ранее сообщалось, что военные КНР хотят получить бомбардировщик с большой дальностью полета (до восьми тысяч километров), способный нести примерно десять тонн вооружений.


Новое изображение H-20.
Источник: Dambiev

Если информация верна, новый самолет будет ближе к B-21, чем к B-2 Spirit. Первый, как пишут СМИ, будет меньше своего прародителя, а его цена должна быть существенно ниже стоимости B-2, которая, по некоторым данным, достигает двух миллиардов долларов.

Скорее всего, B-21 мы вскоре сможем увидеть в реальности. Ранее стало известно, что Соединенные Штаты завершили строительство первых бомбардировщиков нового типа.


Источник: gazeta.ru

Россия с ее программой ПАК ДА («Перспективный авиационный комплекс дальней авиации») несколько уступает американцам и китайцам. Согласно представленным данным, первый образец нового бомбардировщика нового поколения соберут к 2023 году. То есть он появится уже после H-20 и B-21.

С другой стороны, Россия, в отличие от КНР, имеет относительно современные стратегические бомбардировщики Ту-160, часть из которых к тому же прошла комплексную модернизацию: фото и видео нового полета обновленного самолета мы могли видеть в сентябре.

Помимо модернизации парка Ту-160, российские специалисты прилагают усилия для возобновления строительства этих машин с нуля.

Всего по контракту между Минобороны и «Туполевым» от 2018 года военным должны поставить десять новых «стратегов». Скорее всего, первая такая машина поднимется в воздух в следующем году: ранее предполагали, что она совершит первый полет в 2021-м. Эти самолеты станут чем-то вроде «переходного звена» на пути к ПАК ДА.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Ту-160
Компании
AVIC
Проекты
ПАК ДА
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