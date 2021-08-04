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Naked Science

Озвучены сроки готовности первого образца бомбардировщика ПАК ДА

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Источник изображения: naked-science.ru

Осведомленный источник ТАСС сообщил, что опытный образец перспективного стратегического бомбардировщика нового поколения соберут к 2023 году. Ранее стало известно, что в России изготовили первый образец двигателя для нового самолета.

ПАК ДА — одна из ключевых оборонных программ России. Она предполагает создание принципиально нового бомбардировщика, который сменит, в частности, Ту-95.

До недавнего времени сроки появления первых машин оставались размытыми. Однако сейчас источник в авиастроительной отрасли сообщил ТАСС важные подробности. «Идет изготовление опытного экземпляра. Предполагается, что демонстрационный образец будет готов к 2023 году», — рассказал собеседник агентства. Официального подтверждения нет.

Зимой позапрошлого года замминистра обороны Алексей Криворучко заявил об утверждении эскизного проекта новой машины. В 2020-м источники сообщили о начале изготовления первого опытного образца. Финальную сборку проведут на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова.

В конце прошлого года стало известно, что инженеры изготовили опытный образец авиадвигателя для стратегического бомбардировщика ПАК ДА. Для испытаний двигателя могут задействовать летающую лабораторию на базе военно-транспортного самолета Ил-76.

Предполагаемое изображение перспективного бомбардировщика по программе ПАК ДА

Источник изображения: Piotr Butowski/Air&Cosmos

И хотя о программе ПАК ДА стало известно более десяти лет назад, многие ключевые аспекты (включая расчетные летно-технические характеристики самолета) держат в тайне.

Из открытых источников известно, что машина будет малозаметной, дозвуковой и построенной по аэродинамической схеме «летающее крыло». Иными словами, самолет станет аналогом американского B-2 Spirit. В состав вооружения ПАК ДА среди прочего должна войти новая гиперзвуковая ракета большой дальности.

Сам B-2 американцы могут в обозримом будущем списать, передав его функции новому Northrop Grumman B-21 Raider.

Последний может совершить первый полет в ближайшие несколько лет. Недавно в Сеть выложили наиболее детальное на сегодня изображение новой машины (хотя оно официальное, нет гарантий, что новый самолет будет выглядеть именно так).

B-21

Источник изображения: USAF

Судя по всему, подобным путем пошли и китайцы: перспективный бомбардировщик Xian H-20, скорее всего, тоже будет аналогом B-2 или B-21.

Если верить показанной несколько лет назад модели, внешние отличия от заокеанских машин будут минимальными. Как и новые российская и американская машины, китайский самолет может совершить первый полет в обозримом будущем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Ил-76
Ту-95
Компании
Northrop Grumman
КАПО Горбунова
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
ПАК ДА
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