Российские боевые самолеты получат новую гиперзвуковую ракету большой дальности

В России разрабатывают перспективную гиперзвуковую ракету воздушного базирования. Ее, в частности, сможет применять стратегический бомбардировщик, создаваемый по программе ПАК ДА.

Бомбардировщики ВКС России получат в будущем перспективную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95. Об этом со ссылкой на начальника военной академии Генштаба генерал-полковника Владимира Зарудницкого сообщило РИА Новости.

По его словам, важнейшим условием успешных боевых действий выступает господство в воздушно-космической сфере. Для этого требуется эффективное применение ударной и истребительной авиации.

По словам источника в ОПК, новая гиперзвуковая ракета предназначена для бомбардировщиков Ту-22М3М и Ту-160М, а также перспективной машины, создаваемой по программе ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Он отметил, что опытные образцы изделия уже испытали с воздушного носителя.

Зимой министр обороны Сергей Шойгу заявил, что гиперзвуковые комплексы видят в качестве основы российских сил неядерного сдерживания.

Страна уже имеет на вооружении систему воздушного базирования «Кинжал», которую с определенными оговорками можно назвать «гиперзвуковой». В качестве носителя выступает модернизированный истребитель МиГ-31К. Не исключено, что в будущем оружие интегрируют в состав вооружения других воздушных носителей.

Демонстрация МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» Источник изображения: wikipedia

Помимо этого, в России активно ведут работы над перспективной гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон». Об очередных испытаниях комплекса стало известно в июле: носителем выступил фрегат проекта 22350.

Пуск «Циркона» / ©ТАСС

Характеристики ракеты доподлинно неизвестны, однако во время недавних тестов она развила скорость М=7, а дальность полета превысила 350 километров (в ряде случаев утверждалось, что максимальная дальность изделия может превышать 1000 километров).

Носителем «Циркона» должны стать самые разные надводные корабли и субмарины российских ВМФ. В частности, им вооружат новую многоцелевую подводную лодку четвертого поколения проекта 885М.

Большие усилия по созданию нового гиперзвукового оружия прикладывают США. В числе приоритетов — ракета воздушного базирования Air-Launched Rapid Response Weapon.

Недавно американцы вновь испытали это оружие. Как и во время первых летных тестов, прошедших весной, они закончились неудачно. Двигатель ракеты не включился после сброса изделия. Носителем выступил бомбардировщик B-52.

.shesht-social-sharing-block { margin-top: -40px; } ->