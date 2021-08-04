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РИА Новости

В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В РФ ведется разработка новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95, сообщил начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

По словам генерала, на сегодняшний день господство в воздушно-космической сфере – условие успешного ведения боевых действий. Это превосходство, в частности, обеспечивается эффективным применением ударной и истребительной авиации.

"В этих целях для Воздушно-космических сил РФ разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал"; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95", - рассказал Зарудницкий в своей статье о факторах достижения победы в войнах будущего, которая опубликована в журнале "Военная мысль".

Также, отметил начальник академии, для ВКС создаются беспилотные летательные аппараты различных классов, радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, зенитные ракетные системы и комплексы, другая новейшая военная техника.

Как пояснил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "новая гиперзвуковая ракета большой дальности разрабатывается для применения в составе вооружения модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М и Перспективного авиационного комплекса дальней авиации".

"Опытные образцы нового изделия уже испытывались с воздушного носителя", - добавил источник.

В настоящее время в российских войсках несут опытно-боевое дежурство авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые включают носитель МиГ-31К и гиперзвуковую ракету, созданную на базе аэробаллистических ракет комплекса "Искандер". На испытаниях боеприпасы достигли скорости в 10 скоростей звука. В конце июня два МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами впервые были переброшены на авиабазу в Сирии.

Кроме того, внутрифюзеляжные гиперзвуковые ракеты разрабатываются для истребителя пятого поколения Су-57. Как сообщал ранее РИА Новости другой источник в оборонно-промышленном комплексе, опытный истребитель Су-57 выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами гиперзвуковой ракеты.

В России также завершаются испытания корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". Такими ракетами будут вооружаться корабли и подлодки Военно-морского флота. Последняя стрельба "Цирконом" в рамках испытаний была выполнена 19 июля с борта фрегата "Адмирал Горшков".

Как заявил в феврале министр обороны РФ Сергей Шойгу, гиперзвуковые комплексы различного базирования станут основой российских сил неядерного сдерживания.

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Россия
Сирия
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Адмирал Горшков
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Кинжал БР
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