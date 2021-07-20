Россия провела новые успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Состоялись новые тесты перспективного гиперзвукового комплекса «Циркон». В качестве носителя выступил фрегат проекта 22350.

Об испытании новейшей гиперзвуковой ракеты со ссылкой на Минобороны сообщил ТАСС. Стрельбу по наземной цели осуществил фрегат «Адмирал Горшков» — головной корабль проекта 22350. Ракета развила скорость М=7, а ее дальность полета превысила 350 километров.

«Циркон» — одна из главных новинок российского ВПК. Его точные характеристики доподлинно не известны. Предполагается, что дальность пуска изделия может превышать 1000 километров, а скорость полета достигает М=8. Масса боевой части — примерно 300-400 килограммов, чего должно хватить для того, чтобы вывести из строя даже очень крупный боевой корабль.

Пуск «Циркона» / ©ТАСС Носителями ракеты станут самые разные надводные корабли и субмарины российского флота. Согласно недавно обнародованным данным, в качестве первого штатного носителя выбрали фрегат «Адмирал Головко», который тоже относится к проекту 22350.

Сейчас комплекс проходит заключительные этапы тестов. Вскоре его должны принять на вооружение.