Войти
Naked Science

Россия провела новые успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

421
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Состоялись новые тесты перспективного гиперзвукового комплекса «Циркон». В качестве носителя выступил фрегат проекта 22350.

Об испытании новейшей гиперзвуковой ракеты со ссылкой на Минобороны сообщил ТАСС. Стрельбу по наземной цели осуществил фрегат «Адмирал Горшков» — головной корабль проекта 22350. Ракета развила скорость М=7, а ее дальность полета превысила 350 километров.

«Циркон» — одна из главных новинок российского ВПК. Его точные характеристики доподлинно не известны. Предполагается, что дальность пуска изделия может превышать 1000 километров, а скорость полета достигает М=8. Масса боевой части — примерно 300-400 килограммов, чего должно хватить для того, чтобы вывести из строя даже очень крупный боевой корабль.

Пуск «Циркона» / ©ТАСС Носителями ракеты станут самые разные надводные корабли и субмарины российского флота. Согласно недавно обнародованным данным, в качестве первого штатного носителя выбрали фрегат «Адмирал Головко», который тоже относится к проекту 22350.

Сейчас комплекс проходит заключительные этапы тестов. Вскоре его должны принять на вооружение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А350
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
ГЗЛА
Похожие новости
10.02.2021
Восемь махов не предел
14.12.2020
Военный историк оценил возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон"
14.12.2020
Военный эксперт: с ракетой "Циркон" мы практически "не сбиваемы"
11.05.2020
В Минобороны сообщили сроки поступления «Циркона» на вооружение
22.10.2019
Путин рассказал о создании "абсолютно эксклюзивного" оружия будущего: у других стран такого нет, и никакие системы ПВО для него не помеха (Sohu, Китай)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.07 10:24
  • 12
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 20.07 10:18
  • 13
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 20.07 09:51
  • 60
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 20.07 09:38
  • 58
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 20.07 09:22
  • 56
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 20.07 07:16
  • 2
"Рособоронэкспорт" с начала года подписал контракты более чем на $5 млрд, 80% - на продукцию для ВВС и ПВО
  • 20.07 07:02
  • 8
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 23:04
  • 52
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 19.07 21:05
  • 1
Песков назвал естественным изучение статьи Путина в армии
  • 19.07 21:03
  • 1
В кольце врагов, в тисках чужой культуры
  • 19.07 18:57
  • 1
Бездушная «Армата», «Терминаторы» собирают в роты, «Орион» учат убивать
  • 19.07 18:54
  • 1
Polityka (Польша): неспокойное Черное море
  • 19.07 14:08
  • 896
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.07 13:41
  • 19
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 19.07 12:21
  • 2
В России испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»