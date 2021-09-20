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Naked Science

Опубликованы фото и видео нового полета модернизированного Ту-160

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Источник изображения: naked-science.ru

Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 снова поднялся в небо. Самолет среди прочего получил обновленную силовую установку.

Россия продолжает масштабную программу модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-160. Как сообщило вчера со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) РИА Новости, улучшенный самолет вновь поднялся в небо.

«Глава госкорпорации “Ростех” присутствовал во время очередного полета второго модернизированного Ту-160 с новыми двигателями по программе летных испытаний», — рассказали в ОАК.

Модернизированный Ту-160

Источник изображения: Военный Осведомитель

В Сети можно найти качественные фотографии и видео летных испытаний. Они позволяют рассмотреть новый самолет вблизи.

Модернизированный Ту-160 / ©youtube

Напомним, осенью прошлого года бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет с новыми двигателями НК-32-02. Он пробыл в воздухе несколько часов. Все системы отработали штатно.

Кроме модернизации существующих машин, Россия прилагает усилия для возобновления строительства новых бомбардировщиков. В 2018 году Минобороны и «Туполев» подписали соглашение на поставку партии десяти новых «стратегов» Ту-160. Ранее были слухи о полусотни таких машин — однако, очевидно, это преувеличение.

Ту-160М2 новой постройки

Источник изображения: пресс-служба Президента Татарстана

Самолеты новой постройки будут отличаться от ранних Ту-160. Это касается бортовой электроники, силовой установки, вооружения, а также многих смежных систем и подсистем.

Модернизированный бомбардировщик сможет применять передовые российские авиационные средства поражения. В их числе, вероятно, будет современная крылатая ракета X-101, а также перспективная Х-БД, которую видят частью арсенала ПАК ДА.

ПАК ДА в представлении художника

Источник изображения: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации будет отличаться от всех российских стратегических бомбардировщиков малозаметностью. Будучи выполненным по аэродинамической компоновке «летающее крыло», он похож на американский B-2 и его преемника в лице B-21 Raider. Предполагаемая взлетная масса ПАК ДА — 145 тонн.

Как стало известно летом, опытный образец «стратега» нового поколения соберут к 2023 году. Первый полет может состояться в середине десятилетия. На вооружение самолет хотят принять до 2027 года.

Машина заменит прежде всего стремительно устаревающий турбовинтовой Ту-95. Если говорить о Ту-160 и дальнем бомбардировщике Ту-22М3, то ПАК ДА видят скорее не как замену им, а как дополнение. В то же время нельзя исключать, что в отдаленной перспективе он полностью вытеснит в ВКС машины этих типов.

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