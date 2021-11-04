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ТАСС

Российские военные разведчики получат системы для координации боя в реальном времени

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Запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во время учений Тихоокеанского флота
Запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во время учений Тихоокеанского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Применение беспилотников повышает живучесть личного состава, отметил генерал-майор Алексей Белоусов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские военные разведчики с этого года начнут получать новейшие комплексы связи для координации на поле боя в режиме реального времени. Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" начальник разведки - заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Алексей Белоусов.

"С этого года подразделения войсковой разведки получат комплексы разведки, управления и связи нового поколения, обеспечивающие комплексирование со всеми современными техническими средствами связи, а также с комплексами с БпЛА, позволяющие обеспечивать средства огневого поражения информацией об объектах (целях) во времени, близком к реальному", - сказал он.

По словам Белоусова, применение беспилотников помогает военным разведчикам в обнаружении объектов противника, а также повышает живучесть личного состава.

Он также отметил, что в настоящее время разведывательные подразделения комплектуются военнослужащими-контрактниками с высоким уровнем подготовки.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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