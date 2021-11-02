Путин: первый серийный образец ракетной системы С-500 планируется скоро поставить в армию

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российская армия вскоре получит новейшую ракетную систему С-500, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

"В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500", — сказал он.

Глава государства напомнил, что за последние четыре года Вооруженные силы пополнили 25 комплексов С-400 и свыше 70 современных истребителей, а более 20 комплексов С-300 и 90 летательных аппаратов прошли модернизацию.

В результате существенно повысилась эффективность прикрытия важнейшей военной и промышленной инфраструктуры, подчеркнул Путин.

По его словам, обновленная система ПВО должна обнаруживать гиперзвуковые и баллистические ракеты всех типов и быть способной уничтожать их на всей траектории полета.

Президент отметил, что некоторые зарубежные страны не оставляют попыток сломать стратегический паритет.

"В том числе с помощью развертывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом адекватно ситуации на это реагировать", — заключил он.

С-500 "Прометей" относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна поражать баллистические и крылатые ракеты, а также аэродинамические цели (самолеты, вертолеты и тому подобное).

Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Система может обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, в том числе блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 должна значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability 3.