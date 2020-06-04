Новые доспехи «Витязя»

Зенитный ракетный комплекс С-350 сменит на посту ЗРК С-300ПС и «Бук»

В начале 2020 года первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в состав Воздушно-космических сил России. В частности, он появился в учебном центре зенитных ракетных войск в Гатчине. По словам его изготовителей, такие системы позволят значительно повысить защиту от атак вероятного противника крылатыми ракетами. Чем же ЗРК С-350 отличается от своих предшественников и какими характеристиками обладает?

Убийца крылатых ракет

ЗРК С-350 «Витязь» – российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения. Предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и с баллистическими целями. Одна пусковая установка вооружена 12 зенитными ракетами. Планируется, что «Витязь» заменит С-300ПС (дальность поражения – 75–200 км) и «Бук-М1-2» (45 км). Он сможет уничтожать воздушные цели на расстоянии до 60 километров и на высоте до 30 километров. Формально по ТТХ он вроде как проигрывает С-300ПС, но выигрывает по многим другим показателям.

Выпуск С-350 несколько раз срывался или переносился. В 2014 году глава концерна ПВО «Алмаз-Антей» заявлял, что серийное производство комплекса начнется в 2015-м. Но по факту оно было сдвинуто на несколько лет. До 2027 года планируется поставить на боевое дежурство 12 дивизионов ЗРК. Будут ли выполнены эти планы или окажутся опять сорваны – большой вопрос, особенно в связи с экономическими проблемами, вызванными пандемией коронавируса СОVID-19.

“ «Витязь» значительно повысит защиту от атак вероятного противника крылатыми ракетами ”

Показатели ЗРК С-350 по высоте поражения позволяют эффективно перехватывать низколетящие цели на предельных дальностях. Несмотря на то, что максимальное количество обстреливаемых целей – 16, зенитно-ракетная система реально успевает перехватить гораздо большее их число.

После поражения первых 16 целей еще останется время на идентификацию и атаку других, что является результатом работы нового вычислительного комплекса, установленного на «Витязе».

Почему это так важно? Пентагон, как и НАТО в целом, делает ставку на крылатые ракеты с гиперзвуковыми блоками, которые представляют большую угрозу для противовоздушной обороны страны. А также на самолеты, изготовленные по стелс-технологии, новейшие малозаметные ударные беспилотники. В ближайшей перспективе – реализация программы по развертыванию космических вооружений. В этих условиях неудивительно, что Россия много внимания уделяет совершенствованию ВКС и их перевооружению на боевую технику завтрашнего дня.

В конце февраля 2020 года военнослужащие зенитных ракетных войск приступили к изучению зенитной ракетной системы С-350 «Витязь». Она, как уже отмечалось, заменит морально устаревшие ЗРС С-300П. Система была принята на вооружение еще в 1978 году. В последующем выпущено несколько ее модификаций. Но почти через четыре десятка лет эксплуатации этого хорошо известного комплекса стало понятно – модернизационный потенциал исчерпан.

Еще одна проблема, из-за которой пришлось создавать ЗРК С-350 «Витязь», – перспектива принятия на вооружение НАТО летательных аппаратов, выполняющих управляемый полет на гиперзвуковой скорости. Способность баллистических или крылатых ракет преодолеть более пяти тысяч километров за час не позволяет оператору РЛС или СНР среагировать на молниеносно меняющуюся воздушную обстановку при их подлете. Обнаружение, захват, наведение ЗУР и поражение целей под силу только компьютерам с элементами искусственного интеллекта. В связи с этим перед отечественным ОПК была поставлена задача создать новую многофункциональную радиолокационную станцию (МРЛС), которая могла бы автоматически осуществлять не только быстрый поиск целей, но и наведение на них высокоскоростных, сверхманевренных зенитных ракет. Главным должен был стать принцип «Выстрелил – забыл».

«Витязи» на продажу

В основе ЗРК С-350Е «Витязь» (буква Е означает экспортную версию) лежит российская разработка, специально изготовленная по заказу Южной Кореи под названием KM-SAM или Cheolmae-2 – «Железный ястреб».

Во многом отличающийся от KM-SAM новейший комплекс С-350Е «Витязь» предназначен для защиты важных промышленных, экономических, административных, военных объектов и группировок войск от массированных ударов существующих и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника. Американский журнал Newsweek уже назвал российскую зенитную ракетную систему убийцей крылатых ракет. А турецкое издание Yeni Akit считает, что С-350Е «Витязь» в 2,5 раза эффективнее в борьбе с крылатыми ракетами, чем ЗРК С-300П. Кроме того, за счет повышенной энергетики МРЛС он способен успешно бороться с новейшими американскими самолетами, изготовленными по технологии «Стелс».

Фото: warfiles.ru

Основными отличиями ЗРК С-350 «Витязь» от его предшественника С-300П являются многофункциональная радиолокационная станция и зенитные управляемые ракеты нового поколения.

Комплекс С-350Е «Витязь» состоит из трех основных элементов:

пункта боевого управления 50К6 (1 шт.);

всеракурсного радара с электронным сканированием пространства (многофункциональной РЛС) 50Н6 (до 2 шт.);

самоходной пусковой установки 50П6 (до 8 шт.).

Максимальное количество одновременно обстреливаемых целей: аэродинамических – 16, баллистических – 12.

Максимальное количество одновременно наводимых ракет – 32.

Зона поражения аэродинамических целей с использованием ЗУР 9М96Е2: по дальности – 2,5–120 километров, по высоте – 0,005–30 километров.

Зона поражения баллистических целей: по дальности – 1,5–30 километров, по высоте – 2–25 километров.

Скорость поражаемой цели – 4800 метров в секунду.

Время развертывания комплекса после совершения марша – пять минут.

Если в ЗРК С-300П различных модификаций на одной пусковой установке размещаются четыре ракеты, то в ЗРК С-350Е «Витязь» их двенадцать. Только за счет этого конструкторского решения огневая мощь одного зенитного ракетного дивизиона возросла в три раза.

Немаловажно, что комплекс может доставляться в любую точку мира всеми видами транспорта – железнодорожным, воздушным и морским.

ЗРК С-350Е «Витязь» отличается высоким уровнем автоматизации. Он позволяет при необходимости без участия оператора на основе специальных боевых алгоритмов (компьютер с элементами искусственного интеллекта) самостоятельно производить опознавание целей, выбирать наиболее опасные из них, а затем успешно поражать.

Мозги системы

В целях достижения широкой унификации ракетной техники в Войсках ПВО и ПВО ВМФ России МКБ «Факел» разработало два типа ракет (ЗУР) – средней дальности 9М96Е и большой дальности 9М96Е2 с активными головками самонаведения. В начале 2019 года новые ракеты поступили на вооружение ЗРК корабельного базирования «Полимент-Редут». Оба типа ЗУР могут применяться для стрельбы также комплексом С-400 «Триумф».

Весь период хранения до момента пуска ракеты 9М96Е2 и 9М96Е находятся в герметичных транспортно-пусковых контейнерах. По своей конструкции, а также составу бортового оборудования и боевому снаряжению они практически идентичны. Главное отличие ЗУР 9М96Е2 от 9М96Е состоит в размерах двигательной установки, что сказывается на большей дальности и высоте поражения, массе и габаритах изделия.

Фото: zen.yandex.com

ЗУР для ЗРК С-350 «Витязь» одноступенчатые, твердотопливные, выполнены по аэродинамической схеме «Утка». Крыльевой блок свободно вращающийся и раскрывается сразу после пуска. Старт ракет «холодный» вертикальный. ЗУР выбрасывается на высоту более 30 метров и одновременно под воздействием газодинамических рулей склоняется в сторону цели. Система вертикального старта позволяет сэкономить драгоценные секунды, которые в американском ЗРК Patriot тратятся на разворот пусковых установок в сторону летательного аппарата противника.

Отличительной особенностью нового поколения ракет является метод их наведения. Он уже давно применяется в ЗРК «Бук» и за прошедшие годы зарекомендовал себя с положительной стороны. На начальном и среднем участках полета используется инерциальная система управления с радиокоррекцией. При подлете ЗУР к точке встречи включается активная головка самонаведения, что позволяет избежать подсвечивания цели многофункциональной радиолокационной станцией (МРЛС) и в то же время значительно повышает точность наведения. В результате у МРЛС появляется дополнительное время для поиска и сопровождения других целей.

Зона поражения ракеты ЗУР 9М96Е по дальности составляет, подчеркнем еще раз, от 1 до 60 километров, а по высоте – от 5 до 20 тысяч метров. Скорость поражаемой цели – 1000 метров в секунду.

Ракета 9М96Е2 имеет большие габариты и большую дальность. Кроме того, ее отличает сверхманевренность. У ЗУР 9М96Е2 интеллектуальная боевая часть (БЧ) массой 24 килограмма. В случае прямого попадания ракеты в цель срабатывает контактный взрыватель. При промахе подрыв происходит по команде радиолокационного взрывателя таким образом, что осколки образуют управляемую зону поражения. Высокая точность позволила значительно сократить вес БЧ.

В зоне встречи ракеты 9М96Е2 с целью включается режим сверхманевренности, что обеспечивает газодинамическая система с использованием нескольких микрореактивных двигателей на твердом топливе. Они позволяют за 0,025 секунды изменить траекторию полета ЗУР, увеличив аэродинамическую перегрузку ракеты на 20 единиц.

Комбинированный метод наведения и режим сверхманевренности значительно повысили боевую эффективность комплекса.

Для решения задач ПРО, включая стрельбу по крылатым ракетам, комплекс использует метод наведения, известный за рубежом как hit-to-kill или «пуля в пулю» («кинетический перехват»), что обеспечивает стопроцентное поражение цели. Так, вероятность поражения у ЗУР 9М96Е2 при стрельбе по крылатой ракете путем прямого попадания («кинетический перехват») составляет 70 процентов. При стрельбе по самолету вероятность прямого попадания – 80 процентов, а по вертолету – до 90. В случае промаха, величина которого составляет несколько метров, «интеллектуальная» боевая часть дает команду на срабатывание радиовзрывателя и поражает цель осколками.

Боевой опыт

Необходимость «кинетического перехвата» всех видов аэродинамических целей остро встала еще во время войны во Вьетнаме, а затем во время арабо-израильских конфликтов. Уже тогда ракеты часто подрывались рядом с американскими или израильскими боевыми самолетами и причиняли им серьезные повреждения, но летчики порой буквально чудом резко уводили подбитые машины на малые высоты и дотягивали до своего аэродрома.

На экранах индикаторов боевых расчетов СНР подрыв ракеты и внезапное изменение траектории движения цели выглядели как ее уничтожение. С этим отчасти связано расхождение в цифрах сбитых ракетчиками самолетов с данными о потерях противоположной стороны. Долгое время прямое попадание в аэродинамическую цель из-за технических сложностей считалось невозможным. Но теперь уровень развития ракетных технологий позволяет решить и эту задачу.

Кроме ракет 9М96Е и 9М96Е2, ЗРК С-350Е «Витязь» может применять ракеты малой дальности 9М100Е. Они предназначены для стрельбы по маловысотным целям и способны уничтожать воздушного противника на дальности до 15 километров, на высоте – до 8 километров и летящих со скоростью до 1000 метров в секунду. Их отличительная особенность – инфракрасная головка самонаведения (ИГСН). После старта ЗУР использует инерционно-командную систему. При подлете к цели ИГСН ракеты автоматически захватывает тепловой след, идущий от двигателя летательного аппарата противника. Далее наведение на цель происходит автоматически, что позволяет в полном объеме реализовать принцип «Выстрелил – забыл».

Новый комплекс в первую очередь поступит на вооружение частей ПВО на востоке страны. Это связано с тем, что запад уже во многом прикрыт такими системами, как С-400 «Триумф» и С-300В4 («Антей-2500»).

Заглядывая в будущее, отметим, что в перспективе ожидается поступление на вооружение ВКС комплекса С-500 «Прометей», способного поражать аэродинамические, баллистические цели и даже спутники на низких орбитах.

Включение в единую систему ПВО зенитных ракетных комплексов С-350Е «Витязь» и С-500 «Прометей» вместе с уже несущими боевое дежурство ЗРК С-400 «Триумф» и С-300В4 позволит Войскам ПВО ВКС воссоздать (на новой основе) хорошо показавшие себя в годы холодной войны зенитные ракетные бригады смешанного состава. А значит – надежно прикрыть воздушное пространство России от любых посягательств вероятного противника.

Юрий Кнутов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 20 (833) за 2 июня 2020 года