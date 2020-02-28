Newsweek (США): российские вооруженные силы демонстрируют нового «убийцу крылатых ракет»

На фоне продолжающейся между Россией и США гонки ракетных вооружений и средств их уничтожения, пишет автор, поступила информация о постановке в Ленинградской области на боевое дежурство зенитно-ракетной системы С-350 «Витязь», за которой закрепилось название «убийцы крылатых ракет».

Российские вооруженные силы получили новейшую систему и уже испытали ее способность открывать огонь по приближающимся самолетам на фоне продолжающегося соперничества между Россией и Соединенными Штатами за передовые средства ведения военного конфликта.

В среду, 26 февраля, первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" официально поступил на вооружение Воздушно-космических сил. Эту систему доставили в академию воздушно-космической обороны в Ленинградской области, и расчеты С-350 провели тренировку по "обнаружению и уничтожению условного воздушного противника".

"Боевой расчет ЗРК С-350 продемонстрировал свои навыки, уничтожил электронными пусками условного противника и совершил марш в новый позиционный район", - сообщило Министерство обороны России в среду, 26 февраля, в своем пресс-релизе.

Зенитная ракетная система средней дальности С-350 "Витязь" предназначена "для защиты важнейших государственных, административных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения противника". Она предназначена для защиты как от самолетов, так и ракет.

С-350 дополнит собой целый ряд систем обороны, который включает в себя С-200, С-300, С-400 и С-500, которая пока находится на стадии разработки. Производитель этого нового оружия, государственное предприятие "Алмаз-Антей", заявил, что это оружие может выполнять боевые задачи как самостоятельно, так и в составе группировок войск ПВО-ПРО.

Как сообщает компания, максимальная зона поражения составляет 10, 60 или 120 километров в зависимости от того, какими ракетами оснащена эта система. Ее можно оснастить сразу десятком ракет, и в июле в своем интервью официальной газете вооруженных сил "Красная звезда" заместитель начальника зенитных ракетных войск ВКС полковник Юрий Муравкин назвал это оружие "убийцей крылатых ракет".

Это прозвище закрепилось и даже несколько раз было упомянуто в пресс-релизах "Алмаз-Антея". Впервые комплекс С-350 был передан Министерству обороны в декабре, а в январе он прошел испытания на ракетном полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

"Витязь" вошел в состав оборонного арсенала России в тот момент, когда Пентагон занялся разработкой ракет, которые находились под запретом на протяжении более 30 лет в соответствии с двусторонним соглашением между Москвой и Вашингтоном. С момента выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (1987) в августе 2019 года вооруженные силы Соединенных Штатов уже провели два испытания ракет - крылатой ракеты "Томагавк" и еще одной баллистической ракеты, - дальность которых выходит за рамки ограничений, прописанных в договоре о РСМД.

Вашингтон обвинил Москву в том, что она первой нарушила условия этого договора, развернув крылатые ракеты 9М726 "Новатор". Между тем российские чиновники настаивали на том, что Россия выполняла условия договора о РСМД, и заявляли, что именно Пентагон нарушил его требования, развернув противоракетные системы на восточных границах военного альянса НАТО. Путин отдал приказ тоже начать разработку ракет промежуточной дальности, однако запретил развертывать их, если только Соединенные Штаты не сделают этого первыми.

Между тем Россия начала обгонять Соединенные Штаты в разработке и развертывании других мощных средств, таких как высокоманевренное гиперзвуковое оружие, способное нести ядерный заряд. Во вторник, 25 февраля, московские чиновники раскритиковали Пентагон после появления сообщений о том, что он провел "мини-учения", в ходе которых был сымитирован обмен ядерными ударами между двумя сильнейшими военными державами.

Выступая в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей в среду, 26 февраля, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли (Mark Milley) назвал Россию "единственной страной на Земле, которая представляет собой - без шуток - экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов".

"Русские способны убить всех мужчин, женщин и детей, и мы можем сделать то же самое - в этом и заключается суть сдерживания, - сказал Милли. - Сохранение гарантированного ядерного арсенала играет ключевую роль в сдерживании России".

Том О'Коннор (Tom O'Connor)